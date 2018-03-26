Часть сарапульского тубдиспансера могут перенести в здание пункта скорой помощи

Сарапул. Удмуртия . Часть сарапульского тубдиспансера могут перенести в здание диспетчерского пункта скорой помощи. По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Анастасии Муталенко, сейчас просчитывается вариант размещения двадцати койко-мест.

«Из 215 прикрепленных […] больше половины (пациентов — прим. ред.) приезжают только по показаниям в Ижевск . Для остальных сейчас рассматриваем возможность переезда, потому что 68 млн рублей, это сметная реконструкция диспансера, это нереальная цифра. Там есть здание диспетчерского пункта скорой помощи, сегодня просчитываем вопрос, чтобы туда перенести 20 коек стационара. Хотя, по статистике, те люди, которые не могли попасть в сарапульский стационар, приезжают в Ижевск и облечиваются на дневном или вечернем стационаре», — отметила Анастасия Муталенко в ходе общения с активистами Общероссийского народного фронта в Удмуртии.

В свою очередь глава региона Александр Бречалов отметил, что содержать тубдиспансер в нынешнем его состоянии нет никакого смысла.

«Там нет такого количества больных. Но мы будем смотреть исходя из наших возможностей», — сказал Александр Бречалов.

По его словам, ситуацию «подогревают» в том числе и провокаторы, на спекуляции которых руководитель республики попросил не поддаваться.

«То, что происходит в Сарапуле — мы прекрасно знаем и понимаем. Сейчас мы поменяли главврача, вы думаете все закончилось? […] Я могу сказать, что не все там так плохо было, а кто раскачивает ситуацию мы тоже прекрасно понимаем. Что касается сарапульского тубдиспансера мы вариации ищем, но вы знаете, что сами пациенты хотят обслуживать в Ижевске. Почему? Потому, что это, естественно, качество лечения и так не только в Удмуртии», — сказал Александр Бречалов.

Напомним, что еще в 2016 году здание было закрыто по решению Роспотребнадзора

«Нарушения, по мнению Роспотребнадзора, создают угрозу безопасности для здоровья как работников, так и пациентов. Это связано с тем, что в здании фундамента серьезная трещина», — рассказал на тот момент министр здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин

Закрытие стационара привело и к высвобождению его работников, которые вышли на митинг к резиденции главы Удмуртии. В 2016 году Чуршин говорил о том, что сократить пришлось 1 врача, 14 медсестер, 11 санитарок и 4 кухонных работников.

Также в марте 2017 года в Верховном суде России закончилось судебное разбирательство между Минзравом Удмуртии и прокуратурой . Тогда надзорный орган решил оспорить направление больных туберкулезом в обычные больницы региона.

Тему строительства диспансера затрагивали и в начале 2017 года, когда в Удмуртию с рабочим визитом посещала замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева . Тогда речь шла о строительстве диспансера в Ижевске, на что было необходимо около 800 млн рублей.