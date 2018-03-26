Технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация «РОСНАНО»

Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

В состав делегации вошли зампредседатель правления ООО «УК „РОСНАНО“, гендиректор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко , заместитель гендиректора по реализации инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслан Титов , член совета директоров ООО „Нанотехнологический центр Самарской области“ Кирилл Ионов, замдиректора образовательных программ, руководитель направления по реализации образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ Станислав Нисимов и старший инвестиционный менеджер департамента нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательный программ Алексей Савкин

Целью визита стало ознакомление представителей „РОСНАНО“ с деятельностью Нанотехнологического центра Самарской области, технопарка „Жигулевская долина“. Напомним, „РОСНАНО“ вложил в создание наноцентра в тольяттинском технопарке около 1 млрд рублей.

Также на встрече обсуждались перспективы реализации проектов с применением нанотехнологий на территории Самарской области. Участникам делегации были представлены проекты „Нанотехнологического центра Самарской области“ в сфере медицины, косметологии, добычи полезных ископаемых, лабораторных исследований, строительства и улучшения защитных свойств материалов. Основными темами беседы стали вопросы инвестиционной привлекательности проектов наноцентра, планируемые объемы рынка и сроки вывода готового продукта на рынок.

После посещения площадки „Нанотехнологического центра Самарской области“ для гостей была проведена экскурсия по территории „Жигулевской долины“. Последним этапом визита представителей „РОСНАНО“ в технопарк стала встреча с Денисом Жидковым, директором государственного автономного учреждения Самарской области „Центр инновационного развития и кластерных инициатив“ — управляющей компании технопарка „Жигулевская долина“. В ходе совещания была представлена презентация технопарка, демонстрирующая вехи развития, успехи резидентов и перспективы технопарка на ближайшее будущее. Главной темой обсуждения стали вопросы привлекательности размещения компаний из сферы малого и среднего бизнеса на территории технопарка, возможности и реализация продвижения разработок резидентов и вывода готового продукта на рынок.