Робот Waybot заменит кассиров в Ростовском зоопарке

Говорящий на нескольких языках сервисный робот Waybot будет работать кассиром и продавать билеты в Ростовском зоопарке. Машина с искусственным интеллектом будет использоваться как альтернатива обычным билетным кассам и заработает уже в июне. Об этом сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета.

— Робот Waybot — отличное решение для онлайн-продажи билетов и информирования посетителей о жизни зоопарка, — сообщил директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Искусственный кассир будет перемещаться в пространстве и маневрировать среди большого количества людей с помощью специально разработанной в вузе трехлучевой платформы. Благодаря чему движения машины приобретают особую плавность. Корпус робота будет изготовлен из водонепроницаемых и особостойких материалов, а для защиты от хулиганов — получит антивандальный монитор.

Кроме того, Waybot сможет распознавать и анализировать речь посетителей, выводить на экран актуальную информацию.

— Мы разработали вопросно-ответную базу и заложили в нее нейросетевую функцию, чтобы робот мог «задумываться» над тем, что он говорит, на основании других моделей и сценариев его общения. Он самостоятельно пополняет свой словарный запас и выстраивает модель поведения с собеседником. Проще говоря, у него есть интеллект, — говорит конструктор сервисного робота Даниил Панченко

Именно эмоциональностью и характером Waybot отличается от других подобных устройств. Алгоритмы нейросети помогают распознать эмоции собеседника и придавать поведению андроида эмоциональную окраску для «создания у пользователя дружелюбного восприятия». Например, его электронные «глаза» могут принимать форму двух сердец, как у влюбленных персонажей какого-нибудь мультфильма.