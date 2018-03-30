В МФЦ Гвардейска открылось окно для бизнеса 

Решить вопросы с оформлением различных документов предпринимателям в Гвардейске станет проще. В местном отделении МФЦ открылся так называемый кабинет для бизнеса. До этого подобный был только в Калининграде.
Максим Коломиец, глава администрации Гвардейского городского округа:
— Представители бизнеса могут прийти, спокойно пообщаться с сотрудником, в свободном красивом кабинете, бизнесмену будет предоставлен компьютер, где он может посмотреть базу данных, сверить часы и получить необходимую услугу.
Валентина Мартыненко — бизнесвумен. Она руководит крупным заводом в посёлке Озерки, где изготавливают трубы. Говорит, отдельное окно поможет предпринимателям сэкономить время.
Валентина Мартыненко, руководитель производственно-промышленного предприятия:
— Это очень большая ступень, потому что бегать по инстанциям сейчас занятым людям некогда. Здесь очень всё комфортно, быстро. Конечно, мы будет обращаться. В этом году однозначно, и это будет не единожды.
В едином окне для бизнеса предприниматели смогут получить более 100 государственных и муниципальных услуг.
Иван Желтухин, директор МФЦ Гвардейского городского округа:
— Услуги Росреестра, безусловно, регистрация прав, кадастровый учёт. Муниципальные услуги управление земельных имущественных отношений, связанные, к примеру, с выпиской реестра муниципальной собственности. Услуги отдела архитектуры.
Кроме того, в учреждении появится и центр поддержки предпринимательства. Здесь же будет работать нотариус, чтобы бизнесмены могли оперативно заверить документы.