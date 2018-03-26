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Тюменские власти разработали тур по местам, связанным с отшельницей Агафьей Лыковой
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Умер Сергей Мавроди

Тюменские власти разработали тур по местам, связанным с отшельницей Агафьей Лыковой 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Упоровского района Тюменской области разработали туристический маршрут по местам, связанным с сибирской отшельницей Агафьей Лыковой. Его планируют запустить осенью 2018 года, сообщил ТАСС глава района Леонид Сауков.
"Агафья Лыкова имеет отношение к упоровскому поселению Лыково — есть исторические данные, которые свидетельствуют, что она здесь была. Мы хотим сделать исторический староверческий маршрут… В центре Упорово нашли помещение… будем его реставрировать под староверческую усадьбу. У нас уже есть контракт, подрядчик, к осени будем стараться его запускать", — сказал собеседник агентства.
По его словам, есть основания полагать, что ранее семья Лыковых проживала в Тюменской области в деревне Лыково, после чего перебралась на Алтай, а затем в Хакасию. В туристический маршрут войдет посещение исторических мест, связанных с сибирской отшельницей — Суэрской церкви и Никольского храма. На разработку туристического маршрута и строительно-монтажные работы направят 1,2 млн рублей. Развивать маршрут планируется при содействии департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, обнаруженных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое детей кроме Агафьи, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Долгие годы семья жила в тайге, сейчас 73-летняя отшельница проживает в государственном природном заповеднике «Хакасский».
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