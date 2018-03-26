Тюменские власти разработали тур по местам, связанным с отшельницей Агафьей Лыковой

ТЮМЕНЬ , 26 марта. / ТАСС /. Власти Упоровского района Тюменской области разработали туристический маршрут по местам, связанным с сибирской отшельницей Агафьей Лыковой. Его планируют запустить осенью 2018 года, сообщил ТАСС глава района Леонид Сауков.

"Агафья Лыкова имеет отношение к упоровскому поселению Лыково — есть исторические данные, которые свидетельствуют, что она здесь была. Мы хотим сделать исторический староверческий маршрут… В центре Упорово нашли помещение… будем его реставрировать под староверческую усадьбу. У нас уже есть контракт, подрядчик, к осени будем стараться его запускать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть основания полагать, что ранее семья Лыковых проживала в Тюменской области в деревне Лыково, после чего перебралась на Алтай , а затем в Хакасию . В туристический маршрут войдет посещение исторических мест, связанных с сибирской отшельницей — Суэрской церкви и Никольского храма. На разработку туристического маршрута и строительно-монтажные работы направят 1,2 млн рублей. Развивать маршрут планируется при содействии департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.