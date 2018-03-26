Группа компаний «Новотранс» организует встречу деловых кругов России и Греции

Мероприятие пройдет под руководством сопредседателя Российско-Греческого совета по сотрудничеству и инвестициям, члена Правления РСПП , президента Группы компаний „Новотранс“ Константина Гончарова

В числе организаторов бизнес-встречи — РСПП, Посольство Греции в РФ, SEV — Греческая федерация предприятий (Hellenic Federation of Enterprises).

»Предстоящая бизнес-встреча станет первым мероприятием в новом формате работы Российско-Греческого совета по сотрудничеству и инвестициям. Национальные бизнесы обеих стран испытывают потребность в прямой коммуникации. Организаторы мероприятия создали площадку для диалога между бизнесменами, а органы власти и общественные объединения предпринимателей оказали содействие в организации мероприятия, — отметил Константин Гончаров. — Символично, что накануне нашего мероприятия состоялся телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом , в ходе которого Владимир Владимирович пригласил главу греческого правительства посетить Россию. Не сомневаюсь, диалог между первыми лицами наших стран послужит импульсом для активизации торгово-экономических контактов».

В рамках предстоящего мероприятия состоится пленарное заседание участников бизнес-встречи, в ходе которого стороны обсудят пути развития греко-российских деловых связей, b2b-встречи компаний из индустриального, фармакологического, пищевого сегментов, а также брифинг для российских и зарубежных СМИ.

Мероприятие пройдет 29 марта по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 17, Российский союз промышленников и предпринимателей. Начало регистрации участников в 10:00 мск.

По окончании пленарного заседания состоится брифинг для СМИ с участием исполнительного вице-президента РСПП Александра Мурычева , президента Группы компаний «Новотранс» Константина Гончарова, посла Греческой республики в РФ Андреаса Фриганаса , вице-президента SEV Георгиоса Филиоппулоса.

Начало брифинга — в 12:00 мск Место проведения брифинга: Пресс-центр РСПП, 1 этаж

Контакты организаторов:

Российско-Греческий совет по сотрудничеству и инвестициям/РСПП

Вадим Сипров

Τел. : +7 495 925 5450 доб. 14 53 +7 925 536 2101 E-mail: v.siprov@novotrans.com Контакты для аккредитации СМИ:

Александр Шугаев

Τел. : +7 495 925 5450 доб. 14 55 E-mail: a.shugaev@novotrans.com Контакты Посольства Греции в РФ:

Наталья Шанго

Τел. : +7 495 539 2970, E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr