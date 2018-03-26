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Группа компаний «Новотранс» организует встречу деловых кругов России и Греции
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Группа компаний «Новотранс» организует встречу деловых кругов России и Греции 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Во встрече примут участие руководители из более чем 40 ведущих российских и греческих холдингов и компаний, заинтересованных в развитии партнерских отношений в таких сегментах, как металлургия, энергетика, транспорт, машиностроение, химическая индустрия, промышленная экология, фармакология, розничная торговля, в том числе — COPELOUZOS GROUP, PUBLIC POWER CORPORATION S. A. (PPC), STEELMET, ОАО «РЖД», ПАО «ГМК „Норильский никель“, ГК „Ренова“ и др., а также профильных министерств и ведомств РФ.
Мероприятие пройдет под руководством сопредседателя Российско-Греческого совета по сотрудничеству и инвестициям, члена Правления РСПП, президента Группы компаний „Новотранс“ Константина Гончарова.
В числе организаторов бизнес-встречи — РСПП, Посольство Греции в РФ, SEV — Греческая федерация предприятий (Hellenic Federation of Enterprises).
Мероприятие подготовлено при содействии Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (Председатель российской части комиссии — Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов); Министерства экономического развития Российской Федерации.
»Предстоящая бизнес-встреча станет первым мероприятием в новом формате работы Российско-Греческого совета по сотрудничеству и инвестициям. Национальные бизнесы обеих стран испытывают потребность в прямой коммуникации. Организаторы мероприятия создали площадку для диалога между бизнесменами, а органы власти и общественные объединения предпринимателей оказали содействие в организации мероприятия, — отметил Константин Гончаров. — Символично, что накануне нашего мероприятия состоялся телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом, в ходе которого Владимир Владимирович пригласил главу греческого правительства посетить Россию. Не сомневаюсь, диалог между первыми лицами наших стран послужит импульсом для активизации торгово-экономических контактов».
В рамках предстоящего мероприятия состоится пленарное заседание участников бизнес-встречи, в ходе которого стороны обсудят пути развития греко-российских деловых связей, b2b-встречи компаний из индустриального, фармакологического, пищевого сегментов, а также брифинг для российских и зарубежных СМИ.
Мероприятие пройдет 29 марта по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 17, Российский союз промышленников и предпринимателей. Начало регистрации участников в 10:00 мск.
По окончании пленарного заседания состоится брифинг для СМИ с участием исполнительного вице-президента РСПП Александра Мурычева, президента Группы компаний «Новотранс» Константина Гончарова, посла Греческой республики в РФ Андреаса Фриганаса, вице-президента SEV Георгиоса Филиоппулоса.
Начало брифинга — в 12:00 мск  Место проведения брифинга: Пресс-центр РСПП, 1 этаж
Контакты организаторов:
Российско-Греческий совет по сотрудничеству и инвестициям/РСПП
Вадим Сипров
Τел. : +7 495 925 5450 доб. 14 53  +7 925 536 2101 E-mail: v.siprov@novotrans.com  Контакты для аккредитации СМИ:
Александр Шугаев
Τел. : +7 495 925 5450 доб. 14 55 E-mail: a.shugaev@novotrans.com  Контакты Посольства Греции в РФ:
Наталья Шанго
Τел. : +7 495 539 2970, E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr
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