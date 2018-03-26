Депутаты Петербурга намерены увеличить штрафы за неправильную парковку

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), увеличивающие штрафы автомобилистов за неправильную парковку. Об этом сообщает Коммерсант.ru. Для регионов денежные санкции должны вырасти с существующих 500 рублей до 2000 рублей, а в Москве и Петербурге — с 3000 до 4500 рублей. По другим типам нарушений (остановка на пешеходном переходе, на трамвайных путях, на проезжей части) регионам предлагается выставить штраф в 3000 рублей, а городам федерального значения — 5000 рублей. Эксперты называют изменение КоАП очередной индексацией штрафов, отмечая, что на безопасность движения корректировки не повлияют, да и культуру вождения тоже не поднимут. Петербургские парламентарии предлагают изменить статью 12.19 КоАП РФ, которая штрафует автомобилистов за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Для российских регионов депутаты просят Госдуму увеличить сумму штрафа с 500 до 2000 рублей. Для Петербурга и Москвы штраф возрастет с существующих 3000 до 4500 рублей. За неправильную парковку на стоянке для инвалидов штрафные санкции во всех регионах поправки увеличивают до 5000 рублей. Также по всей России предлагается поднять с 1000 до 3000 рублей штрафы за остановку и стоянку автомобиля на пешеходном переходе или около него, за стоянку на трамвайных путях и на остановках общественного транспорта. А нарушение правил остановки на проезжей части будет караться 3000 рублей (сейчас штраф составляет 2000 рублей). В Петербурге и Москве сумма штрафов по всем перечисленным нарушениям увеличится до 5000 рублей.

По мнению одного из инициаторов поправок в КоАП РФ депутата Дениса Четырбока, нынешние размеры штрафов «не соответствуют степени их общественной вредности».

Предлагаемые инициативы уже получили одобрение комитета по законодательству городского парламента и вскоре будут вынесены на заседание ЗакСа. Если законопроект будет одобрен на региональном уровне, то его отправят в качестве законодательной инициативы в Госдуму.

Глава регионального отделения общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов отметил, что в Петербурге сейчас штрафы за неправильную парковку и так выше, чем в большинстве российских регионов.

"Законодательство говорит, что граждане могут получать компенсацию за неправильную эвакуацию автомобиля, если они докажут, что не виноваты, но на практике это не работает. Моя идея хороша тем, что при прекращении производства автомобилисту ничего не надо будет возвращать. В этом смысле это более логичный механизм", — добавил он. Денис Шубин , председатель городского «Автоклуба А24», назвал инициативу петербургских депутатов «очередной индексацией штрафов, и не более того». По его мнению, на безопасность движения это новшество в случае его принятия не повлияет ни в хорошую, ни в плохую сторону. Культуру вождения это тоже не поднимет, уверен господин Шубин. Юрист правового департамента HEADS Consulting Игорь Валуев отметил, что предлагаемые изменения технически можно назвать незначительными, так как в случае принятия поправок в действующей редакции текста статьи 12.19 КоАП изменятся только цифры. По его словам, правил дорожного движения в целом это не касается, равно как и принципиально новых мер административной ответственности за нарушение стоянки и остановки транспортных средств не вводит.

По его словам, в городах, где существуют платные парковки, чаще всего создается искусственный дефицит парковочных мест за счет установки запрещающих знаков и нанесения разметки. Благодаря такому подходу растет уровень доходов городской казны как за счет собираемости штрафов, так и за счет роста отчислений от операторов городских парковок.