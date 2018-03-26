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Николай Цветков разделил 51-68 места в предварительном рейтинге политических вице-губернаторов «Индекс власти».
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Умер Сергей Мавроди

Николай Цветков разделил 51-68 места в предварительном рейтинге политических вице-губернаторов «Индекс власти». 

Псковская губерния 2 часа назад
Цветков набрал в рейтинге 0,4 млн условных единиц, разделив позиции с такими коллегами, как вице-губернатор Волгоградской области Александр Блошкин, зампредседателя правительства Калининградской области Александр Торба, замглавы республики Карелия Владимир Любарский, заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов и другие. Отметим, возглавили рейтинг вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев и первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников индекса, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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