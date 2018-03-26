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В купальниках станцевали 10 финалисток «Мисс Европа плюс-2018»
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В купальниках станцевали 10 финалисток «Мисс Европа плюс-2018» 

Все новости Новосибирской области 37 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Изначально заявок на конкурс было подано около 800. По итогу голосования и кастинга в финал прошли только десять девушек. Две недели они учились танцам, дефиле, участвовали в различных фотосессиях. В итоге титул «Мисс Европа плюс-2018» завоевала Светлана Сарычева. В дополнение к титулу красавице вручили длинную норковую шубу.
1-я Вице Мисс «Европа плюс» стала обворожительная блондинка Анастасия Реутова. Титул 2-я Вице Мисс достался Нине Батаевой. Им подарили бриллиантовое колье и iPhone. Помимо этого всем девушкам вручили разные призы от спонсоров и партнеров конкурса. «Эти две недели были непростыми. Ежедневные репетиции, мастер-классы, прямые эфиры, концерты звезд и многое другое, — говорит Настя Реутова. — С уверенностью могу сказать, что это был очень достойный бьюти-проект. У организаторов получилось не только создать сплоченный коллектив, но и помочь каждой посмотреть на себя иначе, расширить и раскрыть собственные возможности». «Гвоздем» финальной программы в Новосибирске стал чувственный танец всех десяти финалисток в откровенных красных купальниках. «Это было круто. Правда, синяки теперь по всему телу, но это того стоило», — подытожила Настя.
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