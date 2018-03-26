Конкурсный отбор в общественные советы при Федеральной таможенной службе, Росмолодежи и Федеральном агентстве железнодорожного транспорта

26 марта 2018 года начинается приём заявлений от общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций для участия в конкурсном отборе в состав общественных советов при Федеральной таможенной службе , Федеральном агентстве по делам молодежи и Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.

Окончание приёма заявок — 13 апреля 2018 года (включительно).

Конкурсный анализ поступивших заявок проводится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты окончания их приёма.

Направление заявок для участия в Конкурсе производится почтой (письмом с объявленной ценностью и с описью вложения) или иными способами доставки по адресу: 119049, г. Москва, Якиманский пер., д.6, стр.1, Экспертному совету при Правительстве РФ с пометкой «Конкурс — общественный совет».

Также приём заявок осуществляется по электронной почте os.konkurs@ac-forum.ru (в адрес Некоммерческого фонда «Аналитический центр „Форум“, являющегося проектным центром Открытого правительства).

Высылаемый электронный материал должен быть представлен в формате PDF, все страницы в одном файле. Заявления, поступившие в ином формате, рассмотрению не подлежат. Направление документов по электронной почте не является обязательным.

После направления заявки по электронной почте направление оригиналов документов почтой или иными способами доставки обязательно.

Заявка кандидата, направленная одновременно в адрес Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации , рассмотрению не подлежит.

Датой приёма заявки является дата вручения организатору почтового уведомления (в случае направления почтой) или конверта с документами (в случае иного способа доставки). В случае отправления документов по электронной почте, оригинал документов должен поступить по указанному адресу не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания приёма заявок.

Контактная информация:

os.konkurs@ac-forum.ru Тел. +7 (495) 989 57 78 доб. 1708, 1733