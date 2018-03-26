Воронежцы предложили построить каток у яблоневого сада 

По словам активистов, они уже нашли потенциального спонсора. Вблизи яблоневого сада, битва за который между застройщиками и судом продолжается до сих пор, может появиться каток. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказал активист Фёдор Алексеев в четверг, 22 марта. Инициативные горожане хотели бы, чтобы закрытый каток площадью 4 тыс. квадратных метров появился на территории между яблоневым садом и лесополосой. По словам Фёдора Алексеева, у них уже есть предложение от одной из компаний. — Она может построить каток, а взамен благоустроить 1 га сада, построив детскую площадку. Но пока что я провожу опрос жителей всех прилегающих кварталов — ЖК «Московский квартал» поддержал идею, жильцы многоэтажек в окрестностях ТЦ «Московский проспект» проявили мало интереса. Когда получим документальное подтверждение согласия жителей, пройдут общественные слушания, — рассказал горожанин. Екатерина Трещикова