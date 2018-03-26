Воронежцы предложили построить каток у яблоневого сада

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Новое здание вокзала «Воронеж Южный» на станции «Придача» откроют уже в мае

Воронежские экстремалы съехали со снежной горы в Костёнках в нижнем белье

Эвакуация авто и миграция парковок. Как в Воронеже проходит уборка снега