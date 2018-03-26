В 2018 году в Омске планируют отремонтировать 500 метров трамвайных путей

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для текущего и капитального ремонта трамвайных путей МП «Электрический транспорт» приобрело 700 шпал, ранее предприятие получило ещё 300 шпал, также в организации имеются материалы верхнего строения пути: рельсы, подкладки, накладки и другие. Это позволит заменить 500 метров трамвайного полотна.

Алексей Мартыненко. «В первую очередь капитальный ремонт проведут на участках, которые не ремонтировались с 1995 года. Это повороты (так называемые кривые) по улицам Б. Хмельницкого — 3-й Транспортной и Лермонтова — 9-й Линии», — сообщил директор департамента транспорта администрации Омска

Отметим, что, по мнению специалистов, после ремонта увеличится скорость трамваев, а также уменьшится шумовибрация.