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В 2018 году в Омске планируют отремонтировать 500 метров трамвайных путей
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В 2018 году в Омске планируют отремонтировать 500 метров трамвайных путей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для текущего и капитального ремонта трамвайных путей МП «Электрический транспорт» приобрело 700 шпал, ранее предприятие получило ещё 300 шпал, также в организации имеются материалы верхнего строения пути: рельсы, подкладки, накладки и другие. Это позволит заменить 500 метров трамвайного полотна.
«В первую очередь капитальный ремонт проведут на участках, которые не ремонтировались с 1995 года. Это повороты (так называемые кривые) по улицам Б. Хмельницкого — 3-й Транспортной и Лермонтова — 9-й Линии», — сообщил директор департамента транспорта администрации Омска Алексей Мартыненко.
Отметим, что, по мнению специалистов, после ремонта увеличится скорость трамваев, а также уменьшится шумовибрация.
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