«Голосую за здоровье»: звезды поддержали онлайн-флешмоб против рака груди

Благотворительная программа «Женское здоровье» и компания Philips продолжили реализацию социальной инициативы против рака груди #япрошла в Instagram — знаменитости призвали женщин делать выбор в пользу здоровья и проходить диагностику груди.

В марте благотворительная программа «Женское здоровье» и компания Philips, лидер в производстве диагностического оборудования, традиционно напомнили всем девушкам и женщинам о необходимости внимательно относиться к своему здоровью.

Цель социальной инициативы #япрошла — обратить внимание женщин на важность своевременной диагностики рака молочной железы и вдохновить их на заботу о собственном здоровье. Для этого организаторы кампании обратились к российским звездам, которые поддержали социальный флешмоб в Instagram и призвали своих подписчиц уделять внимание своему здоровью.

«В жизни есть множество вопросов, повлиять на решение которых мы не в силе, но рак груди не в их числе. В 94% случаев с болезнью можно справиться, если она обнаружена на ранней стадии», — убеждены организаторы кампании #япрошла.

Присоединиться к социальной инициативе против рака груди могут все желающие. Для этого достаточно выложить фото в Instagram в розовых тонах и рассказать о важности регулярной диагностики груди, указав в посте хештеги #япрошла #женскоездоровье #philips #hello. В эпоху социальных сетей необязательно прилагать много усилий, чтобы внести вклад в общее дело борьбы против рака груди. Пройдите обследование и пусть победит здоровье!