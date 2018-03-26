Фасад «Расстрельного дома» в Москве отреставрируют к концу года

МОСКВА , 26 мар — РИА Недвижимость. Работы по реставрации фасада «Расстрельного дома» на Никольской улице планируется завершить к концу 2018 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов

"На Никольской улице в реставрации нуждается печально известный «Расстрельный дом». Противоаварийные работы по этому объекту близки к завершению", — сказал Емельянов.

По его словам, специалистов Мосгорнаследия беспокоит состояние и других памятников, которые находятся рядом с Никольской улицей. В частности, это «Теремок» Печатного двора, а также гостиница «Славянский базар». Также неудовлетворительное состояние у небольшого участка Китайгородской стены, который находится за гостиницей «Метрополь».

"По каждому объекту мы двигаемся. Например, по «Теремку» Российский государственный гуманитарный университет получил задание на проектирование. Когда появится проект, будут выполнены противоаварийные и реставрационные работы. По зданию «Славянского базара» коллеги из министерства культуры также планируют приступить к противоаварийным, а далее реставрационным работам", — рассказал Емельянов.

Что касается участка Китайгородской стены, то в этом году там планируется провести техническое обследование, которое позволит провести реставрационные работы, отметил он.

"В каком виде будет сохранен объект, покажет методика реставрационных работ, которая будет выработана также в этом году. Мне кажется, что будет достаточно того, что мы законсервируем стену и покажем ее небольшую часть, предотвратив дальнейшее разрушение. Это не потребует масштабных работ", — заключил Емельянов.

"Расстрельный дом" на Никольской улице известен тем, что здесь в 1930-1940-х годах XX века размещалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Здание имеет в основе фрагменты палат князей Хованских XVII века, а в 1835 году здесь в одной из наемных квартир жил философ и литератор Николай Станкевич

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