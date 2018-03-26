Ещё
Фасад «Расстрельного дома» в Москве отреставрируют к концу года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фасад «Расстрельного дома» в Москве отреставрируют к концу года 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Работы по реставрации фасада «Расстрельного дома» на Никольской улице планируется завершить к концу 2018 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
"На Никольской улице в реставрации нуждается печально известный «Расстрельный дом». Противоаварийные работы по этому объекту близки к завершению", — сказал Емельянов.
По его словам, специалистов Мосгорнаследия беспокоит состояние и других памятников, которые находятся рядом с Никольской улицей. В частности, это «Теремок» Печатного двора, а также гостиница «Славянский базар». Также неудовлетворительное состояние у небольшого участка Китайгородской стены, который находится за гостиницей «Метрополь».
"По каждому объекту мы двигаемся. Например, по «Теремку» Российский государственный гуманитарный университет получил задание на проектирование. Когда появится проект, будут выполнены противоаварийные и реставрационные работы. По зданию «Славянского базара» коллеги из министерства культуры также планируют приступить к противоаварийным, а далее реставрационным работам", — рассказал Емельянов.
Что касается участка Китайгородской стены, то в этом году там планируется провести техническое обследование, которое позволит провести реставрационные работы, отметил он.
"В каком виде будет сохранен объект, покажет методика реставрационных работ, которая будет выработана также в этом году. Мне кажется, что будет достаточно того, что мы законсервируем стену и покажем ее небольшую часть, предотвратив дальнейшее разрушение. Это не потребует масштабных работ", — заключил Емельянов.
"Расстрельный дом" на Никольской улице известен тем, что здесь в 1930-1940-х годах XX века размещалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Здание имеет в основе фрагменты палат князей Хованских XVII века, а в 1835 году здесь в одной из наемных квартир жил философ и литератор Николай Станкевич.
Полностью интервью с Алексеем Емельяновым читайте на сайте «РИА Недвижимость» https://realty.ria.ru.
РИА Недвижимость: последние новости
Москалькова: необходимо провести независимую экспертизу на свалке Ядрово В феврале в Подмосковье число сделок по ипотеке выросло на 29% Границы зон санитарной охраны источников воды разработают в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку118
«Это просто ужас…»192
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово70
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово100
Захарова пообещала Лондону сюрприз622
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:35
«Миротворец» нашел доказательства против Райкина
В мире Политика
02:05
Экс-супруг Александровой собрался жениться
Шоу-бизнес
00:28
Тутта Ларсен рассказала о псевдониме
Шоу-бизнес
00:27
«Володя, помоги»: как Табаков выбирал преемника
Шоу-бизнес
01:00
Бузова на сцене вырвала признание из Бородиной
Шоу-бизнес
00:53
Дана Борисова поделилась подробностями заседания суда
Шоу-бизнес
03:35
«Боритесь за жизнь людей!»: у Галкина сдали нервы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение