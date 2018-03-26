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Окская судоверфь построила первую нефтеналивную баржу
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Окская судоверфь построила первую нефтеналивную баржу 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Окская судоверфь готовится спустить на воду первую несамоходную наливную баржу проекта ROB20. Церемония запланирована на 29 марта, сообщает пресс-служба компании.
Серия состоит из десяти судов и строится для Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО «ГТЛК»). Контракт на строительство заключен 31 октября 2017 года, а киль первой баржи был заложен 22 ноября 2017 года. Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро.
Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Суда обладают повышенным уровнем экологической безопасности. Баржи предназначены для перевозок на реках Белая, Кама и Волга.
«Строительство серии барж ROB20 для Окской судоверфи стало во многом инновационным. Судно такой ширины — 22,80 м, — было построено впервые. Большая ширина баржи потребовала проведения целого ряда мероприятий, необходимых для ее спуска на воду. Для обеспечения строительных мест был произведен демонтаж стационарных строительных лесов по северной и южной ниткам стапельных путей. При строительстве корпусов была применена иная схема размещения относительно построечного места, что дало возможность использования дополнительных ниток стапельных путей»., — рассказал генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» Владимир Куликов.
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