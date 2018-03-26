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Мэрия Владивостока: дороги города ремонтируют холодным асфальтом
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Мэрия Владивостока: дороги города ремонтируют холодным асфальтом 

Prim.News 1 час назад
Эта технология используется во Владивостоке уже несколько лет.
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На дорогах Владивостока ведётся аварийно-восстановительный ремонт холодным асфальтом. Технология позволяет ремонтировать улицы в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха и используется в краевом центре уже несколько лет. Бригады подрядной организации ООО «ДСК» проводят восстановительный ремонт дорог в основном ночью, чтобы не мешать движению автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Ремонтные работы уже проведены по ул. Кирова, Баляева, проспекту 100-летия Владивостока, Алеутской, Тухачевского, Бородинской, Лесной, Луговой. В ближайшее время ремонт выполнят на Некрасовском путепроводе, ул. Печорской и ряду других, сообщили в компании «ДСК».
Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и влагу с ремонтируемой поверхности, пролить края участка битумом, после чего уложить асфальт и уплотнить его. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.
«Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на улицах с высокой интенсивностью движения и охватывает небольшие участки, — отметил заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. — Ремонт дорог холодным асфальтом — временная мера. С установлением устойчивых положительных температур воздуха и с запуском асфальтовых заводов подрядные организации приступят к ремонту дорог горячими асфальтобетонными смесями во всех районах города».
В 2018 году во Владивостоке отремонтируют более 20 километров городских дорог. Так, планируется комплексно отремонтировать улицу Русскую (от автовокзала до пересечения с проспектом 100-летия Владивостока), Некрасовскую (односторонний участок от фуникулера до Гоголя), восстановить асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов по улицам Тухачевского, Амурской, Чапаева, проспекту Красного Знамени, 94-104, благоустроить проезды к детским поликлиникам № 4 (ул. Окатовая, 16) и № 6 (ул. Полярная, 6). В ходе работ будут отремонтированы не только дороги, но и пешеходные зоны.
Кроме того, в этом году во Владивостоке продолжится реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут отремонтированы улицы Карьерная, Адмирала Кузнецова, Русская, Коммунаров, Прапорщика Комарова, Нижнепортовая, Порт-Артурская.
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