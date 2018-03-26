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На затонах Самарки закрыли сезон зимней рыбалки
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На затонах Самарки закрыли сезон зимней рыбалки 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Выход на лед в эти выходные был затруднен — из-за подъема уровня воды вся прибрежная территория оказалась затоплена. Рыбакам, чтобы не промокнуть, приходилось рубить ветки и делать из них настил. Но несмотря на эти усилия многие отказались от затеи и даже не достав своих удочек, разворачивались и уезжали искать счастья на других водоемах.
Но все-таки около десятка самых отчаянных смогли преодолеть водную преграду и приступили к поиску рыбы. По правилам соревнований за шесть часов им предстояло поймать как можно больше хищника, используя в качестве снастей блесны и балансиры.
Увы, справиться с этой задачей удалось не всем. Рыба капризничала, да и погода не способствовала комфортной ловле — поднялся юго-западный ветер, да и ледяной покров карьера к обеду окончательно «раскиселило». Под 30-сантиметровым слоем снега стояла вода, так что передвигаться по льду и дурить было очень сложно.
И все же некоторым посчастливилось поймать удачу за хвост. Имена победителей были названы после контрольного взвешивания. «Бронзу» с результатом в 105 граммов завоевал Денис Куликов, вторым стал Александр Кузнецов, а победителем соревнований был признан Евгений Хитев, умудрившийся поймать несколько окуней, общий вес которых составил 205 граммов. В отдельной номинации «Биг Фиш» победил Андрей Гладышев, которому попалась некрупная щучка.
Всем участникам соревнований независимо от улова по окончании официальной части были вручены дипломы и ценные подарки от партнеров и организаторов мероприятия.
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