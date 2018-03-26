Средневековая империя. Подлинная история Золотой Орды

На Первом канале завершился показ сериала «Золотая Орда». Создатели фильма утверждали, что это фэнтэзи на тему средневековья, а история того периода настолько запутанна, что они даже не стали пытаться воспроизвести ее достоверно. Между тем в Казани работает Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории АН РТ. Недавно у них совместно с Оксфордским университетом вышла книга «Золотая Орда в мировой истории», у которой более 40 соавторов. Она переведена и на английский язык. О том, что представляла из себя Золотая Орда и почему мы так мало о ней знаем, «АиФ-Казань» поговорил с руководителем Центра, кандидатом исторических наук Ильнуром Миргалеевым.

Опять клише!

«По моим данным, создатели этого сериала действительно обращались к специалистам и консультировались. Но при этом создали фэнтэзи. Консультировались не для улучшения сценария, а чтобы самим иметь какое-то представление о Золотой Орде. А вот создатели фильма «Орда» в свое время привлекали специалистов и те написали им большое количество замечаний толщиной со сценарий, но их не учли, — рассказывает Ильнур Мидхатович. — Что касается сериала, то в интервью режиссер заявил, что они делали фэнтэзи. Но если вы называете свой фильм «Золотая Орда» (фильм же не назван «Княгиня Устинья» или «Прасковья» или еще как-то), это накладывает определенные обязательства. Ведь сериал «Великолепный век» не стали называть «Османской империей», поэтому и нет такой критики, хотя там тоже много несоответствий».

По словам историка, ему не понравилась ни игра актеров, ни логические линии, ни сама постановка. Никакой интриги нет — зрителю ясно, как дальше будет развиваться сюжет.

«Золотоордынцы опять показаны варварами. Но давайте, наконец, отойдем от клише — говорит Ильнур Миргалеев. — Это государство просуществовало 300 лет. В нем были города, развитые для своего времени общественные отношения, государственные структуры, религия. Разве могло оно столько продержаться, если бы было целиком основано на насилии?»

«Политическая тема»

Тема Золотой Орды до сих пор остается сильно политизированной и ангажированной. В советское время, по сути, ее исследование было запрещено специальным постановлением ЦК КПСС . Термин «иго» начал использоваться в XVII веке (в переводе с латыни означает «ярмо») и в дальнейшем кочевал из одного труда историка в другой. Именно иго, как утверждалось в учебниках, мешало Руси развиваться, как другим европейским странам.

«Но сама Европа в то время не была такая уж и развитая, — говорит Ильнур Миргалеев. — Там бушевали религиозные войны, инквизиция. Понятие гигиены и, как сегодня любят подчеркнуть, «европейский образ жизни» появились всего 200 лет назад. Поэтому Русь никогда и не смотрела на Европу, а обращала свой взор к Византии. При освещении средневековой истории нужно отходить от европоцентризма».

Да, монголо-татары были завоевателями, такими же, как Александр Македонский и римляне. Но если вторые окружены ореолом героизма, то первые предстают кочевниками-варварами. Одним словам, ад.

«Но они такие же создатели великих государств. В результате походов Чингисхана, его сыновей и внуков к середине XIII века на основной части евразийского материка образовалось новое огромное государство — Великая Монгольская империя. Одним из улусов стали земли, принадлежащие его старшему сыну Джучи. На западе оно доходило до устья Дуная, включало в себя Причерноморье с Крымом , Северный Кавказ, Поволжье, захватывало часть Средней Азии, части территории современных Казахстана Туркменистана , Западной Сибири, восточно-славянские земли», — продолжает историк.

Как ханы с князьями договорились

Фактически основателем Золотой Орды стал внук Чингисхана и сын Джучи Батый. Чтобы удержать и передавать власть, Чингизиды должны были создать такую систему и взаимоотношения с покоренными народами, которые на долгие годы обеспечили бы их власть. Что они делают? Какие-то территории оставляют вассальными, а какие-то переводят под прямое управление ханов. Русские князья управляли своими землями через ярлыки, как доверенные лица хана. Они подчинялись хану через баскаков.

Ярлыки давались тем князьям, которые были верны и готовы служить. В этих княжествах ордынцы сохранили правящую династию и религию. Более того, православие даже взяли под защиту хана.

«В дальнейшем часть западных земель бывшей Киевской Руси вошла в состав Литовского государства. Но литовские князья тоже управляли этой территорией от имени золотоордынского хана и должны были платить за эти земли», — рассказывает Ильнур Миргалеев.

По словам историка, при организации системы управления в Золотой Орде использовался в том числе опыт Китая и мусульманских стран, где существовал довольно развитый бюрократический аппарат. Во главе стоял хан (царь), далее визирь, который имел гражданскую власть и управлял диваном (малым советом), двором. Военной властью обладал беклерибек, далее шли баскаки, даруги (наместники). Была выстроена фискальная система со своими ответственными должностями.

«После того, как часть князей Рюриковичей договорились с новыми правителями, определили суммы выплат и иные обязательства и, получив на правление ярлыки, начали править и обустраивать жизнь в своих княжествах. После этого, конечно же, ни о каких набегах и речи не могло быть», — рассказывает историк. Согласно источникам, в войнах, которые вели золотоордынские ханы, они привлекали и воинов с русских земель. Известно, что в Китай был отправлен также воинский корпус из русских воинов, которые выполняли в Юаньской империи охранные функции. Взаимные набеги русских ушкуйников и татар начались в период политической смуты в Золотой Орде (конец XIV-начало XV века)», когда государство уже погрузилось в хаос.

Особенностью Золотой Орды было то, что это государство было создано в степи и центральные ее территории тоже были степью. Его населяли как кочевники, так и оседлые жители. Ханы жили в столице — Сарае (130 км от современной Астрахани ). Однако для более эффективного управления огромной территорией в летнее время ханы продолжали кочевать. При этом кочевали с большим количеством людей, по сути, с армией, отсюда и название «Орда». Кочевая ставка хана — «Орда-Базар» — эдакая передвижная администрация хана, с канцелярией и прочими службами. «Орда Базар» использовался до последних дней Золотой Орды и позволял контролировать огромную территорию».

Кстати, много времени ханы предпочитали проводить на территории современных Краснодарского и Ставропольского края , в районе Пятигорска , где был более благоприятный климат и лечебные источники. Здесь они собирали курултаи. «В отличие от русского самодержавия, золотоордынские ханы были ограничены в своей власти кланами (правящими родами), курултаи проводились до падения государства. В московском государстве те же Земские соборы (аналоги курултаев) собирали во время смут, а дальше цари предпочитали править единовластно», — рассказывает Миргалеев.

Золотая Орда была средневековой империей. И если сначала монголо-татары были язычниками (исповедовали тенгрианство), то очень быстро исламизировались. При этом империя сохраняла религиозную терпимость. Например, церковь, согласно сохранившимся и дошедшим до нас ярлыкам, выданным митрополитам, освобождалась ото всех налогов. По сути, под защитой Золотой Орды шло формирование единого русского народа и усилились позиции христианства.

Именно золотоордынцы воссоздают по всей своей территории систему транзитной торговли — «Шёлковый путь» от Китая до Европы. На пути этой транспортной артерии возникла цепочка городов — караван-сараев, где торговцы могли получить передышку, переночевать и отдохнуть и, конечно же, поторговать. Именно благодаря Шёлковому пути и сильной власти впервые в степи начинают появляться города с разветвленными округами. Кочевники тоже были вовлечены в торговые отношения. Особенно на правобережье Волги. Тем более, что рядом был Крым — средневековая «свободная экономическая зона» венецианцев и генуэзцев, которые вывозили оттуда зерно и поставляли его в Европу. Поэтому даже кочевники занимались земледелием.

Проводя аналогии, один историк сказал: в то время Всемирная торговая организация (ВТО) была мусульманской и все стремились в нее попасть. Поэтому города Золотой Орды имели облик мусульманских городов и ислам распространился достаточно быстро. По приблизительным подсчетам, на территории Золотой Орды существовало около 200 городов. Археологические раскопки доказывают, что там жили люди разных национальностей и вероисповеданий, они имели свои «национальные» кварталы. Это показывает, что эти города прежде всего строились для поддержания торговли, масштабы которой были огромными.

Каким был этнический состав Золотой Орды?

До сих пор некоторые исследователи говорят, что основным населением Золотой Орды были монголы. Но кто такие монголы XIII века? Это центральноазиатский народ, который появился в период Чингисхана. До этого в Центральной Азии сосуществовал целый конгломерат племен, но они не были этнически однородны. Хотя преобладание тюрков очевидно. Если судить по именам, то они в основном были тюркскими. При этом племена были билингвальными — знали и тюркский, и монгольский языки. Вот этот тюрко-монгольский конгломерат и есть средневековые «монголы». С чингизидскими завоеваниями тюрко-монголы расселились по всей Евразии и, создав новые государства, стали защитниками национальных и географических интересов своей новой земли. Эти «монголы» растворились на огромной территории Евразии и участвовали в этногенезе многих народов.

Откуда взялись монголо-татары?

Татары — это древний тюркский народ, который жил в Центральной Азии и имел свои государства. Сохранились рунические письмена центральноазиатских татар на тюркском языке. Во времена Чингисхана монголы разгромили татарские племена, некоторые практически уничтожили и «раскидали» по верным племенам. А остальных подчинили и заставляли воевать, наполняя армию все новыми и новыми поверженными племенами. Благодаря этому, наименование «татары» стало использоваться не только как этническое имя, но и как политоним*, одновременно заменяя и название «монгол». По словам современников, имя татары стал быстро распространяться именно из-за этого авангардного войска, так как все говорили, что «идут татары».

В землях, которые вошли в состав Золотой Орды, преобладающим населением были тюрки. Сюда пришли и те самые центральноазиатские татары, и смесь татар и других центральноазиатских тюрков. А нетюркские элементы, включая и самих монголов, быстро ассимилировались и превратились в татар. То есть сформировался новый народ на основе большого круга тюркских народов и других племен. Что касается современных татар, то в основе их этногенеза, безусловно, нужно назвать татар, которые пришли с Батыем, кыпчаков и булгар. Последние были завоеваны Батыем и вошли в состав «татар» уже с образованием Золотой Орды.

Закат Золотой Орды

В 1359 году умер последний хан из династии Батыя — Бердибек. За следующие 20 лет на троне побывало около 25 ханов, пока не стал править хан Токтамыш. В дальнейшем в процессе распада на разных территориях появились свои «ханы», которые при этом признавали власть хана Большой Орды — Тахт эли (престольного владения). Создалась уникальная модель коллективного управления. Возможно, империю бы удалось сохранить, если бы не новая угроза — Тамерлан. Состоялось два крупных сражения, которые Токтамыш проиграл. После этого политическая смута перешла в перманентное состояние. Сторонники Токтамыша и его противники продолжали бороться между собой. Все сыновья Токтамыша погибли в этом противостоянии.

Так продолжалось, пока новым правителем не стал Улуг-Мухаммед. После потери им власти понятие правителя «Престольного владения» еще продолжает существовать, однако появляются новые политические центры. Идея их объединения будет время от времени возникать, но к тому времени возникли два новых мощных государства — Османская империя и Московская Русь. Они также вмешались во внутренние татарские дела и, по сути, начали определять происходившие там процессы и, конечно же, блокировать централизацию, потому что сильная и единая Золотая Орда им была не нужна. Это государство просуществовало около 300 лет (40-е годы XIII века — начало XVI века), и на ее осколках возникли татарские ханства — Казанское, Касимовское, Крымское, Сибирское, Астраханское и Ногайская Орда. На востоке образовались новые государства: узбекское и казахское. Все эти золотоордынские «осколки» были завоеваны русским государством.

Написать общую историю

В отечественной историографии роль Золотой Орды до сих пор недооценена.

«Мы живем в Российской Федерации и нам хотелось бы показать нашу общую историю не через мифы и нескончаемое противостояние совершенно разных миров, не через «московскую историю», которая проходит красной линией в учебниках истории. Россия изначально формировалась как многонациональная страна. Ее основа — не только в Москве и не только русские. Если считать нашей страной территорию от Запада до Дальнего Востока, то мы ее должны изучать целиком, — считает Ильнур Миргалеев. — И тем более хочется объективной оценки русско-татарских отношений, которые привели к созданию Московского государства, ставшего впоследствии Российской империей. Ведь татары стали одними из главных участников этой истории. Они были активными строителями новой империи. Мы хотим, чтобы история Золотой Орды и татарских государств считалась составной частью отечественной истории. А от подхода: «Вы, татары, нас 300 лет „гнобили“, надо отходить. На основе этого антагонизма до сих пор пишется и показывается в фильмах наша общая история. Вот это действительно фэнтэзи».

*Политоним — название населения от названия региона, государства — американцы, африканцы и так далее.