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СМИ: Италию предупредили о готовящемся теракте на Пасху
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СМИ: Италию предупредили о готовящемся теракте на Пасху 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Анонимное письмо получили сотрудники итальянского посольства в Тунисе. В нем неизвестные предупреждают о том, что злоумышленники готовят в столице Италии на Пасху крупный теракт. Об этом говорится в сообщении агентства ANSA.
Как сообщается, в тексте послания даже упоминается имя организатора преступление. Это некий Атеф Матлути. Мужчина готов «атаковать центр Рима», подчеркивается в сообщении журналистов. Среди возможных целей указаны станции метрополитена, рестораны и кафе, торговые центры и крупные туристические объекты.
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СМИ пишут, что Матлути хорошо известен правоохранительным органам в Европе. Его подозревали в торговле наркотиками и нескольких других преступлениях. Итальянские власти со всей серьезностью отнеслись к анонимке. В настоящее время ведется розыск Матлути.
Напомним, в минувшую пятницу злоумышленник взял в заложники посетителей супермаркета, расположенного в городе Треб на юге Франции. Террорист сначала попытался захватить автомобиль в Каркасоне. В результате погиб один человек, еще один пострадал. После этого 26-летний уроженец Марокко атаковал казарму спецназа и открыл огонь, ранив правоохранителя. После этого он ворвался в супермаркет с криками «Аллах Акбар», застрелил продавца и покупателя, а остальных взял в заложники. Спустя некоторое время в результате спецоперации стражей порядка террорист был ликвидирован.
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