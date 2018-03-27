Волонтеры прошли 14 км по льду Байкала и выстроились в фигуру нерпы (ФОТО)

Волонтеры и сотрудники экологических организаций выстроились в фигуру нерпы на Байкале. Это стало кульминацией ледового перехода «Встреча с Байкалом — 2018», проведенного иркутским областным отделением всероссийского общества охраны природы, чтобы привлечь внимание к проблемам озера.

В ледовый переход протяженностью 14 километров отправились более 300 человек, сообщается на сайте организации

"Заповедное Прибайкалье", которая выступила партнером масштабной акции. Сайт

Irk.ru уточняет, что мероприятие состоялось 23 марта.

Подобный ледовый переход проведен уже в пятый раз. На маршруте представителям природоохранных организаций, администрации Иркутска Иркутской области , студентам и волонтерам помогали сотрудники Маритуйского лесничества. Кроме того, работники отдела экологического просвещения и отдела рекреации и туризма проводили викторины для участников перехода.

#флешмоб#ледовыйпереход2018 вот такая замечательная нерпа у нас получилась

Публикация от Анюта Фатькина (@aniutafatkina)

25 Мар 2018 в 8:30 PDT Маршрут пролегал от Темной Пади до Слюдянки, все участники перехода получили на память значки и памятные сертификаты.

"У нас общие задачи с организаторами и партнерами ледового перехода — сберечь природу региона и воспитать у молодого поколения бережное отношение к миру. И я уверен, что в Год волонтера мы вместе успешно реализуем масштабные эколого-просветительские проекты на нашей заповедной территории", — написал в приветствии участникам акции и.о. директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов

Осенью 2017 года на побережье Байкала была обнаружена 141 туша

погибшей нерпы,

в том числе 38 — в Слюдянском районе Иркутской области на юге озера, 99 — в Кабанском районе Бурятии в центральной части озера, четыре — в Баргузинском районе Бурятии на севере Байкала. По предварительным данным Россельхознадзора, смерть нерп наступила из-за остановки сердца, вызванной неустановленными причинами.

внесло

в правительство проект распоряжения, по которому водоохранная зона Байкала может быть уменьшена почти в десять раз. В ведомстве утверждают, что этот шаг не нанесет ущерба экосистеме Байкала, но поможет расположенным вокруг водоема предприятиям избежать излишних ограничений.