«Уральские авиалинии» призывали выдать временные разрешения на спорные частоты для полетов в Таджикистан

«ОАО АК «Уральские авиалинии» выполняет полеты в Республику Таджикистан с 1994 г. Сегодня «Уральские авиалинии» выполняют полеты в аэропорты Таджикистана, являясь практически единственным перевозчиком, соединяющим регионы России и Таджикистана. Вплоть до марта 2018 г. на рынке авиаперевозок между перевозчиками РФ и Таджикистана существовал определенный баланс по количеству выполняемых рейсов, который никоим образом не нарушал принципы Соглашения о воздушном сообщении. Однако в ночь на 25 марта, при переходе с зимнего расписания на летнее, без предварительного уведомления, авиационные власти Таджикистана на 30% сократили количество рейсов, выполняемых только российскими перевозчиками, при этом, в основном, пострадали региональные аэропорты РФ. Призываем авиационные власти России и Таджикистана как можно скорее оформить временные разрешения на спорные частоты до проведения переговоров, а далее вернуться к конструктивному диалогу. Ранее мы всегда находили общий язык и точки соприкосновения. Отношения между нашими странами должны развиваться на принципах добрососедства. Россия и Таджикистан обоюдно заинтересованы в расширении авиасообщения», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, заявки на выполнение полетов в сезон лето 2018 г. авиакомпанией «Уральские авиалинии» были поданы в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах за 50 дней до начала выполнения полетов. Несмотря на полное соблюдение всех требуемых формальностей, таджикская сторона не выдала разрешения на полеты.

В настоящий момент сотни пассажиров, купивших билеты на рейсы, не могут вылететь в пункты назначения. «Каждый час количество таких пассажиров увеличивается. К чему приведет этот сценарий, если в кратчайшие сроки не будет урегулирован вопрос, прогнозировать сложно. В любом случае, пострадают граждане наших стран», — подчеркнули в пресс-службе.