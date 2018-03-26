Более 6,5 тысяч гостиничных номеров подготовят для участников ВЭФ-2018

Приморском крае продолжается работа по подготовке к одному из крупнейших деловых событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе — четвертому Восточному экономическому форуму. В этом году для участников ВЭФ зарезервировано более 6,5 тысяч гостиничных номеров. Об этом стало известно на очередном заседании оргштаба, которое провел врио Губернатора края Андрей Тарасенко в четверг, 22 марта.

Основную часть номерного фонда для размещения гостей ВЭФ традиционно предоставит Дальневосточный федеральныйуниверситет. Как доложил проректор по общим вопросам вуза Алексей Кошель , в настоящее время уже сформирован перечень номеров в гостиницах ДВФУ.

«Мы зарезервировали и планируем в ближайшее время передать главному оператору ВЭФ — фонду «Росконгресс» — 4841 номер», — отметил он.

Еще более 1700 номеров подготовят к приему гостей форума в отелях и гостиницах Владивостока . На данный момент в перечень объектов размещения участников ВЭФ включены 26 организаций. По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, работа по определению дополнительного номерного фонда в крае продолжается.

На заседании оргштаба также обсудили вопросы по организации питания гостей форума. Отмечено, что на сегодняшний день 20 ресторанов уже прошли необходимую аккредитацию для работы в дни ВЭФ, еще 26 должны подтвердить свою готовность в ближайшее время.

«В целом мы планируем, что принимать гостей будут более 40 кафе и ресторанов Владивостока», — рассказал глава города Виталий Веркеенко

Андрей Тарасенко поручил подготовить для участников ВЭФ специальный информационный справочник с указанием всех аккредитованных мест общественного питания.

«Посетители должны знать, где какая кухня представлена — русская, японская, итальянская и другие. Нужно составить такую карту с адресами и телефонами, чтобы гости, приезжая к нам, понимали, что у нас большой выбор различных кафе и ресторанов. Наличие большого выбора азиатской кухни — изюминка нашего региона», — подчеркнул глава Приморья.

О подготовке дорожной инфраструктуры к проведению форума доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства края Александр Швора . Он сообщил, что в ближайшее время специальная комиссия при участии специалистов администрации Владивостока, ГИБДД и Примавтодора проверит состояние дорожных объектов на гостевом маршруте. По его словам, ремонтные работы на краевых дорогах должны начаться в течение нескольких недель.

Отмечено также, что уже начат набор волонтеров на ВЭФ. Директор департамента по делам молодежи Приморья Александр Кайданович рассказал, что на сегодняшний день о своем желании работать на форуме и мероприятиях, которые пройдут в крае в эти же дни, включая международную парусную регату и сельскохозяйственную выставку «Дальневосточное поле», заявили более 400 ребят, большая часть из них — это студенты Дальневосточного федерального университета. Также планируется привлечь волонтеров из других дальневосточных регионов и из муниципалитетов Приморья.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы по дополнительному энергоснабжению площадок форума, включая кампус ДВФУ, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» и Приморскую сцену Мариинского театра. Отдельное вниманиеуделено необходимости обеспечения устойчивой сотовой связи на территории университета и автодорог, соединяющих ДВФУ с аэропортом. Кроме того, речь шла о формировании культурной и спортивной программ ВЭФ.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федеральногоуниверситета на острове Русский 11-13 сентября. В этом году на ВЭФ особое внимание уделят вопросам развития человеческого капитала. Наряду с деловой программой в рамках форума традиционно пройдут спортивные и культурные мероприятия.

Отметим, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействияускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По мнению Андрея Тарасенко, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявляет особое внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.