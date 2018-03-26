Дайджест российских СМИ — 26 марта

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — 85 миллиардов ставят на крыло — Новый вариант Superjet нужен военным, силовикам и S7 — Как стало известно "Ъ" , президент Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ100, согласившись с выделением проекту около 85 млрд руб.

США отрабатывают удары по дипкорпусу — Дональда Трампа втягивают в новый конфликт с Россией Москва и Вашингтон стоят на пороге нового кризиса: по данным источников в Белом доме, президент Трамп в понедельник может выслать из страны десятки российских дипломатов.

— Роботов только за смертью посылать — Снижение безработицы при росте зарплат настораживает Банк России — В новом докладе Банка России о денежно-кредитной политике ЦБ отметил одно существенное изменение рисков — оно связано с ситуацией на рынке труда.

— Взыскание поставили на «Поток» — Суд защитил инвесторов краудфандинговой площадки — Суд впервые взыскал средства с должника краудфандинговых платформ в пользу инвесторов, фактически признав законной цессионную передачу прав требований в электронном виде.

Минтруд нащупывает ориентиры — На годовой коллегии ведомство представило цели на 2018 год — Минтруд позитивно оценивает результаты своей работы в 2017 году, относя к достижениям стабильность на рынке труда, рост пенсий и зарплат, поддержку матерей и инвалидов.

— «Брексит» дотянули до новой фазы — ЕС согласился приступить к обсуждению торгового соглашения — Лидеры стран ЕС открыли дорогу решающей фазе переговоров по «Брекситу», подписав соглашение о 21-месячном переходном периоде и ключевые тезисы об отношениях блока с Великобританией после выхода страны из Европейского союза.

— В «Ядрово» наступают неприемные дни — Жители Клина опасаются последствий рекультивации полигона в Волоколамске — В выходные в Подмосковье продолжились протесты против мусорных полигонов. Жители Волоколамска пришли к зданию горадминистрации, требуя немедленного закрытия свалки «Ядрово».

— Детали «Анов» повстречаются в Белоруссии Украинский «Антонов» хочет возобновить производство самолетов с российскими комплектующими в третьей стране — Украина и Белоруссия могут создать на базе Минского завода гражданской авиации (МЗГА) совместное предприятие. Украинское ГП «Антонов» рассчитывает таким образом получить доступ к российским комплектующим в обход санкций и наладить серийный выпуск самолетов Ан-148/158/178.

— Граждане проявили негатив — Более половины россиян плохо относятся к Украине — Граждане Украины позитивнее относятся к России, чем россияне к Украине. Более половины россиян (55%) относятся к Украине негативно, а к России отрицательно относятся 38% респондентов из соседней республики.

— Справоросс в красном поясе — Как Омской областью управляет первый губернатор-варяг — На прошедших 18 марта президентских выборах один из самых низких результатов по стране — 67,4% — Владимир Путин получил в Омской области, а кандидат КПРФ Павел Грудинин c 20,3% — один из самых высоких.

— ТРЦ загорелся от игровой комнаты — Количество жертв кемеровской трагедии уточняется — 37 человек погибли, более 40 получили ранения, судьба еще нескольких десятков остается неизвестной — таковы результаты пожара, происшедшего в Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

— Электрошокер не отстранен от сопровождения — Заявившего о применении пыток Виктора Филинкова могут посещать в СИЗО оперативники, на которых он пожаловался — Руководство УФСБ по Санкт-Петербургу Ленобласти отказалось запретить доступ в СИЗО к 23-летнему программисту Виктору Филинкову оперативников, на которых он пожаловался в СКР на применение к нему пыток с электрошокером.

— Дорожный ремонт станет заметнее — В России появятся новые правила проведения работ на автомагистралях — Ремонтные работы на российских дорогах будут проводиться по новым правилам — специальный ГОСТ впервые разрабатывается Росавтодором по поручению президента.

— Состав преступления растворился в обращении к генпрокурору — Прекращено дело бывшего совладельца «Петровского пассажа» — Как стало известно «Ъ», ГСУ ГУ МВД по Московской области прекратило уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления в отношении гендиректора подмосковной компании «Мармарило», в прошлом совладельца «Петровского пассажа» Тахира Матиева

— В Египте проведут выборы явки — Активность избирателей выявит реальную популярность Абдель-Фаттаха ас-Сиси — 26 марта в Египте начнутся президентские выборы, которые продлятся три дня. У единственного соперника действующего президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси нет шансов на успех. Интрига лишь в том, сколько избирателей примет участие в голосовании.

— Нефтедоллары карабахской войны — Два года назад, 2 апреля 2016 года, азербайджанские войска атаковали позиции армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Нападавшие смяли слабые аванпосты противника и захватили несколько важных в тактическом отношении высот, после чего их наступательный порыв иссяк.

— Конкуренты пересчитали налоги госкомпаний — ФНС предложено изучить продажи "Роснефти" "Газпром нефти" — Независимые трейдеры нефтепродуктов пытаются использовать новую схему борьбы с крупными нефтекомпаниями. «Роснефть» и «Газпром нефть», по мнению участников рынка, продают топливо своим структурам по заниженным ценам и с более выгодной логистикой.

— AliExpress поторгуется с друзьями — Торговая площадка вводит групповые скидки — Вслед за Mail.ru Group китайская торговая площадка AliExpress откроет сервис групповых покупок. Клиенты AliExpress смогут рассчитывать на скидки при покупке электроники, одежды и детских товаров, если в течение суток найдут как минимум еще одного покупателя на тот же товар.

— ОФЗ выложат в супермаркет — ЦБ меняет условия продажи народных облигаций — Условия обращения облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) могут измениться так, что продавать их можно будет через финансовый маркетплейс (совместный проект ЦБ и участников рынка). Но в нынешнем виде инструмент для этого не приспособлен, и ЦБ разрабатывает схему трансформации ОФЗ-н, которую намерен предложить Минфину и другим эмитентам.

Сбербанк уходит из Турции — Выгода от продажи Denizbank может достигнуть $2 млрд — Как выяснил «Ъ», сделка по продаже турецкого актива Сбербанка Denizbank дубайскому банку Emirates NBD будет закрыта в третьем квартале, а ее сумма может составить $5,5 млрд

— Рынок пополнился американскими запасами — Фондовые котировки выросли на нефтяных данных — После двухмесячного перерыва стоимость фьючерсного контракта на поставку североморской нефти Brent вернулась к уровню $70 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют снижающиеся запасы нефти в США, а также риски введения санкций в отношении Ирана

Китай увидел медь в России — China Minmetals интересуется Малмыжским месторождением — Одна из крупнейших металлургических компаний КНР China Minmetals рассматривает возможность участия в Малмыжском месторождении меди в Хабаровском крае

— Реестр ЗАГС защитят от санкций — Госорганы стали основными заказчиками универсальной IT-инфраструктуры — Объем рынка гиперконвергентных систем для хранения и обработки данных составил 1 млрд руб., подсчитали в TAdviser. Более половины этой суммы пришлось на закупку ИТ-инфраструктуры у российской группы IBS для единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

— Импортным фургонам разрешили въезд — Но за пять лет иностранцы успели потерять российский рынок — Апелляционная панель ВТО окончательно отменила антидемпинговые пошлины, введенные РФ в 2013 году на фургоны LCV из Германии Италии (Peugeot Citroen, Fiat и Volkswagen).

— Москва отстает от России — По темпам ввода нового жилья — Чтобы обеспечить каждого москвича 35-40 кв. м жилья, как в крупных европейских городах, потребуется увеличить текущие объемы строительства почти на четверть.

— Интернет подождет замедления — Смена лидера на рынке рекламы откладывается — Расходы на рекламу в интернете в 2018 году, вопреки ожиданиям селлеров, не превысят затраты на продвижение через ТВ, следует из прогноза рекламной сети Zenith.

— Красота по франшизе — Flormar начала открывать магазины в России — Принадлежащий Groupe Rocher турецкий продавец декоративной косметики Flormar за три года попытается построить в России сеть из более чем 400 франчайзинговых магазинов.

Сергей Гордеев прощается с торговлей — Совладелец ПИК уступает свои объекты — Основной владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев готов расстаться со своими торговыми центрами — строящимся «Саларисом» на западе Москвы и «Ривьерой» на юге столицы.

www.vedomosti.ru — Вагит Алекперов запретил наследникам дробить долю в "Лукойле" — Бизнесмен контролирует 24,8% акций компании стоимостью более 800 млрд рублей.

— Как горожане помогли рекордной победе Путина — Решающий вклад в результат президента внесли города-миллионники.

— Арест специального назначения — Домашний арест допустим лишь в случае, когда подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы, решил Конституционный суд: отступление от этого правила возможно только в исключительных случаях — например, если обвиняемый нарушил ранее избранную меру пресечения.

— США и Китай обменялись предупредительными залпами в торговой войне — Фондовым рынкам это очень не понравилось.

— Без РЖД будет быстрее — РЖД создаст отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компании, и подтвердили два сотрудника РЖД.

Федор Овчинников : Мы такие же наивные, как птица додо — Федор Овчинников, 37-летний предприниматель из Сыктывкара , ломает все представления о типичном российском бизнесмене средней руки.

Роскомнадзор добивается блокировки IP-адресов Amazon — Только так можно окончательно заглушить интернет-рацию Zello, заблокированную в прошлом году.

— Заморозку добычи могут продлить на 2019 г. — Рассуждения министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о продлении сделки ОПЕК+ подтолкнули цены на нефть выше $70/барр.

— Китайцы съели Apple — По итогам февральских продаж в России доля смартфонов Huawei и Honor (еще один бренд китайской компании) в штуках впервые превысила долю гаджетов Apple.

— Гордеев продает «Ривьеру» — Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании «КЛС Евразия венчур фонд» о приобретении прав на ООО «Ривьера», сообщило ведомство.

— Baring Vostok распробовал российскую версию пиццы Papa John"s — Его фонды вошли в капитал мастер-франчайзи в России.

— Ассоциация «Россия» предложила всем банковским сообществам объединиться — В конкурирующей Ассоциации российских банков считают, что тема с объединением набила оскомину, и ждут конкретных предложений.

— Инвесторы смели Dropbox — Высокий спрос со стороны инвесторов позволил облачному сервису Dropbox оценить в преддверии IPO свои акции выше и без того повышенного ранее диапазона.

— Cadillac CT6: атмосферное явление — Рейс в Бильбао отменили. В Стране Басков неожиданно выпал снег. Конечно, там не были к этому готовы.

www.rg.ru — Про милле — Нетрезвых водителей будут выявлять по анализу крови — Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им установить, трезв водитель или выпил, можно будет на основании анализа крови.

— Был какой-то хлопок — В пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе погибли дети — Трагедия произошла около четырех часов дня по местному времени. ТРК «Зимняя вишня», расположенный в одной из самых оживленных частей города, был до отказа заполнен посетителями — и детьми, и взрослыми.

— У открытых дверей — Что нового ждет абитуриентов в этом году — В этом году первокурсников ждут 1100 аккредитованных вузов и филиалов. Учеба там высокого качества и соответствует стандартам.

— Пенсия с видом на работу — Для людей старше 55 лет могут ввести квоты на рынке труда — Возрастная дискриминация остается одной из главных проблем рынка труда. По данным портала HeadHunter, 81 процент работодателей признают, что она существует в кадровой практике. Точка отсечения при приеме на работу — 45 лет.

— Победа для страны — Дмитрий Песков рассказал о планах президента — Об успехе Владимира Путина на выборах и «дорожной карте» развития страны, об отношениях с Британией и о разговоре лидеров России и США рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «МИР» и программе «Итоги недели» ( НТВ ).

— Бюллетени под присмотром — Общественные наблюдатели придут на выборы всех уровней — В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет право Общественной палаты РФ и общественных палат регионов назначать своих наблюдателей на региональных и муниципальных выборах.

— Оператор идет по следу — ФАС не против «переезда» провайдеров за абонентами — У новоселов, получивших квартиры в рамках программы реновации, должна быть возможность пользоваться тем же оператором связи, услуги которого они получали в старом доме.

— Денег прибавилось — Реальные зарплаты выросли — Реальная зарплата в России выросла на 10,5 процента за январь-февраль этого года, сообщил глава минтруда Максим Топилин на заседании коллегии ведомства.

— В преддверии нового цикла — Первая неделя после выборов в России редко приносит сенсации. На повестке в основном рутинные процедуры: подсчет оставшихся голосов, протокольные заявления кандидатов с оценками результатов, развернутые комментарии разного рода экспертов и т.д. и т.п.

— Две тысячи — мало? — К купюрам в 200 и 2000 рублей готовы 85 процентов банкоматов — Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей все еще не принимают 15 процентов банкоматов с функцией внесения наличных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Банк России.

— Автобус как метро — Временно закрылись три станции фиолетовой ветки московской подземки — До 30 марта закрылись три станции Таганско-Краснопресненской линии метро: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

— Времена изменились — В США отказались установить монумент советским летчикам — Власти американского города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим при переправке самолетов-амфибий в СССР в рамках секретной операции «Зебра» во время Второй мировой войны.

— Перешли границы — За год обычные граждане перевели из России за рубеж 43,8 миллиарда долларов — Из России за рубеж физлица перевели 43,8 миллиарда долларов в прошлом году (годом ранее — 35,9 миллиарда), из них 12,9 миллиарда — в страны СНГ. Таковы данные Банка России.

— К врачу со страховым полисом — Вот уже четверть века пациенты медучреждений в нашей стране выбирают лечение по системе ОМС — Страховая медицина успешно развивается уже во многих странах и доказала свою пользу для пациента. Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в нашей стране отмечает свое 25-летие в этом году.

— Метро идет к «Рассказовке» — Еще семь станций подземки введут к началу лета — Время, когда московские строители вводят в строй целые участки новых линий, на которых расположено по несколько станций, наступило.

— Второй пошел — Построен еще один МС-21-300 для летных испытаний — Второй МС-21-300, предназначенный для летных испытаний, построен. Об этом сообщили в Минпромторге.

— Поставят на счетчик — Приборы учета обзавелись защитой от манипуляций жильцов — Приборы учета горячей воды во многих городах начали пломбировать антимагнитными наклейками. Они позволяют предотвратить кражу коммунальных ресурсов.

— Завладели камерой — Суд надолго отправил за решетку черных риелторов — Московский областной суд вынес приговор членам преступной группы, признанным виновными в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье.

— И Египет не спасет — Заграничные путешествия дорожают вопреки укреплению рубля — За два последних года доля россиян, которые тратят больше 60 тысяч рублей на одного человека на заграничное путешествие, выросла в 4,6 раза, рассказали «Российской газете» в исследовательском агентстве Ipsos Comcon.

— Работали на камеру — Суд огласил приговор банде черных риелторов — В Московском областном суде прозвучал приговор большой банде так называемых «черных риэлтеров». Они на долгие годы отправятся в колонии, а украденные ими квартиры вернулись жертвам.

— Пучдемона задержали на автобане — Германия выдаст Испании бывшего лидера Каталонии? — Сенсационная, но ожидаемая новость пришла вчера из Германии: местные правоохранители задержали при пересечении границы бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на основании европейского ордера, выданного Верховным судом Испании.

— Дунай, Дунай, а ну узнай… — Политический кризис в Словакии : легкий грипп или болезнь с тяжелыми осложнениями? — В пятницу утром депутаты Национального совета (так в Словакии называется парламент) приступили к процедуре утверждения нового состава правительства.

— Бомбили по заказу США — 19 лет назад НАТО нанесло удар по Белграду — Бомбардировки территории бывшей Югославии силами НАТО начались 19 лет назад. С 24 марта по 10 июня 1999 года были нанесены авиаудары по Белграду, Нише, Нови— Саду, Приштине, Митровице, Подгорице и другим населенным пунктам.

— Над уровнем моря — Строительство Крымского моста — на финишной прямой — Крымский мост буквально ошеломляет всех, кто видит его впервые. С расположенной на оконечности Таманского полуострова смотровой площадки хорошо видны роскошные формы уходящей в море и скрывающейся за горизонтом конструкции.

— Куда убежала зебра — О водителях, штрафах, разметке и жизни пешехода в мегаполисе — Неожиданный эффект обнаружился у программы «Моя улица» по созданию в столице комфортного пространства. Пешеходы начали массово отстаивать свои права. Они подали иски на департамент транспорта за ликвидацию нескольких наземных «зебр».

— Джинсы, «косуха», розовые шпильки — Москвички за шестьдесят покорили главный подиум на «Неделе моды» в Гостином дворе — Москвички старше 60 покорили главный подиум страны на «Неделе моды» в Гостином дворе. Более 40 участниц показа стали примером, как в любом возрасте можно оставаться привлекательной и следить за модой.

— Плова хватило всем — В Москве прошел общегородской праздник «Навруз-2018» — В минувшее воскресенье в столице прошел общегородской праздник «Навруз-2018». На этот раз центральной площадкой празднования по традиции стал 75-й павильон на ВДНХ, рассказал «РГ» руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков

— Филигранная точность — В городе снесли самый высокий недострой — Тысячи екатеринбуржцев утром 24 марта собрались в центре города, чтобы увидеть обрушение 231-метровой телебашни.

— Следствие вышло на дорогу — Возбуждено дело по факту кражи дорожного покрытия — Дело по материалам прокурорской проверки завели сотрудники СК России. Чиновников администрации Шаблыкинского района и Хотьковского сельского поселения подозревают в халатности.

— Экскурсия под градусом — В Казани открылся музей самогона — На главной пешеходной улице Казани — Баумана пестрит в глазах от всевозможных музеев. Но мимо такого не пройдешь: в двери вместо ручек вмонтированы характерно извивающиеся трубы самогонного аппарата.

— Билеты уже раскуплены — Стадион к ЧМ-2018 готов к вводу в эксплуатацию — На стадионе «Нижний Новгород» основные строительные работы завершены, осталось лишь нанести на арену финишные штрихи. Это будет сделано к первому тестовому матчу, который состоится 15 апреля.

— Неодиноким тоже положено — Кого еще освободят от взносов на капремонт — Пенсионеров и инвалидов, проживающих в одной семье, восстановят в правах на льготу по капитальному ремонту.

— Фургоны уехали из ВТО — Немецкие легкие коммерческие авто могут подешеветь — Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в целом подтвердил обоснованность решения панели арбитров ВТО по иску Евросоюза против России об антидемпинговых пошлинах на легкие коммерческие автомобили (LCV) из Италии и Германии.

— Как завозилась сталь — РФ и Китай могут оспорить пошлины США — Россия и Китай фактически остались единственными крупными экспортерами стали и алюминия, которые могут пострадать от введенных Соединенными Штатами пошлин на эту продукцию (25 и 10 процентов соответственно).

www.izvestia.ru — Урожай ягод и фруктов вырастет на 14% — Сады нового типа дают 25-30 т урожая с одного гектара — В 2018 году может быть собрано почти на 14% больше ягод и фруктов по сравнению с прошлым годом, поделились с «Известиями» прогнозом на урожай в Минсельхозе

— Газовые скважины будут мониторить за счет энергии солнца и ветра — Изобретен способ автоматического контроля месторождений метана — В России создали систему постоянного контроля параметров добычи газа. Разработчик новой технологии ООО «Газпром добыча Ямбург» ("дочка" ПАО «Газпром» ) уже внедряет ее для автоматического мониторинга скважин.

— Национальный аэронавигационный провайдер укрупняется — Росавиация пока сохранит контроль над новой структурой — К национальному аэронавигационному провайдеру до конца весны присоединят несколько работающих в этой отрасли ФГУПов. Реорганизация позволит форсировать развитие единой системы организации воздушного движения в стране и увеличит безопасность полетов.

— ФАС предложила ограничить прием вкладов в зависимости от рейтинга — На рынке депозитов готовятся радикальные изменения — Устойчивость банков нужно оценивать не по величине капитала и доле в нем государства, а по уровню кредитного рейтинга. От него будет зависеть возможность кредитной организации привлекать вклады и выдавать гарантии. С такой инициативой выступили в ФАС.

— Регионы разошлись в определении многодетности — Из-за отсутствия общих критериев семья с тремя и более детьми может потерять право на поддержку при переезде в другой субъект — В субъектах Федерации различаются официальные определения многодетных семей и меры их поддержки. Это выяснили специалисты Минтруда, проанализировав региональное законодательство. Понятие многодетности меняется в зависимости от возраста детей, места жительства или гражданства родителей.

— Космонавтам вернут земные закаты и рассветы — Новые светильники на МКС будут имитировать суточный ритм освещения — В российском сегменте МКС установят новые светодиодные системы, имитирующие изменение освещения на Земле в течение суток. Для этого Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала светильники с изменяющимися спектрально-энергетическими характеристиками.

— «Мы будем действовать открыто» — После подведения официальных итогов выборов Владимир Путин поблагодарил граждан за беспрецедентную поддержку — Владимир Путин официально избрался на должность президента РФ, набрав по итогам выборов 76,69% голосов. Об этом 23 марта заявила глава ЦИК Элла Памфилова , подводя итоги кампании. В этот же день глава государства выступил с обращением к гражданам, поблагодарив их за самый высокий уровень поддержки в истории страны: более 56 млн избирателей проголосовали за Владимира Путина.

— ПАСЕ учла требования России — В Совете Европы работают над изменением устава в соответствии с позицией Москвы — В июне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна окончательно определить стратегию возвращения делегации РФ. Об этом сообщил «Известиям» глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

— Контролерам дадут право требовать документы у «зайцев» — Правительство рассматривает возможность расширить полномочия проверяющих на транспорте — Контролеры в общественном транспорте смогут проверять паспорта у пассажиров. Минтранс уже направил соответствующие предложения в правительство. По действующему законодательству требовать предъявления документов имеют право только сотрудники полиции.

— Нотариусам добавят работы с недвижимостью — Их обяжут отправлять документы в Росреестр при удостоверении сделок с жильем — Нотариусов могут обязать отправлять документы на регистрацию недвижимости в Росреестр, если они удостоверяют сделку купли-продажи или оформляют наследство. Соответствующий законопроект главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова (КПРФ) поддержала на прошлой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности ("Известия" ознакомились с отзывом).

— Нейросеть предупредит о смертельном риске — Биологический возраст человека определят по показаниям фитнес-трекера — Российские специалисты обучили нейросеть выявлять риски для здоровья человека по данным о его физической активности с фитнес-браслета. Разработчики рассчитывают, что это позволит медикам и страховщикам дистанционно определять предрасположенность людей к определенным заболеваниям.

— Достижениям России подобрали проект — Добровольцы из числа сотрудников предвыборного штаба Владимира Путина организуют проект «Наши победы» — Волонтеры, работавшие в предвыборном штабе Владимира Путина, в рамках проекта «Наши победы» займутся популяризацией достижений России. Координировать эту работу будет глава «Волонтеров Победы» и заместитель главы аппарата предвыборного штаба президента Ольга Амельченкова

— Авиация РФ выследила подлодки НАТО в Арктике — Российские Ту-142 обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение американские и английские субмарины — Российская противолодочная авиация обнаружила субмарины Североатлантического альянса, отрабатывавшие нанесение массированного ракетного удара.

— Против погибших при разборках за «Три кита» чеченцев возбудили дело — Уголовные дела возбуждены против братьев Шарпуди и Руслана Байсуровых, убитых летом 2017 года во время криминальных разборок с кланом Халидовых, с которым у них был давний конфликт за контроль над торговыми центрами «Три кита» и «Гранд».

— Банкротам на три года запретят быть предпринимателями — В течение этого срока им нельзя будет регистрироваться в качестве ИП — Граждане, признанные банкротами, в течение трех лет не смогут регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Такие поправки в законы «О несостоятельности (банкротстве)» и «О государственной регистрации юрлиц и ИП» на прошлой неделе поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности ("Известия" ознакомились с отзывом).

www.rbcdaily.ru — Огнеопасный центр — Что стало причиной пожара в Кемерово — При пожаре в кемеровском развлекательном центре и кинотеатре погибли как минимум 37 человек. 69, по данным на вечер 25 марта считались пропавшими без вести. РБК собрал версии причин трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня».

— Мусорные волнения охватили область — Жители Подмосковья вышли на борьбу со свалками — Мусорные протесты в Подмосковье охватывают все новые районы. Проблемы свалки «Ядрово» под Волоколамском решить пока не удается, в выходные произошел новый выброс газа. Жители требуют немедленного закрытия полигона.

— Посла позвали рассказать о Москве — Европа огласила свою позицию по «делу Скрипаля» — ЕС отозвал посла из Москвы для консультаций по «делу Скрипаля». Обсуждать дальнейшие меры против России члены союза могут начать уже на национальном уровне. Это связано с разнообразием позиций внутри ЕС, признает Брюссель

— Ударом на удар — Какие последствия вызовет торговая война между Китаем и США — Введенные США 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая вызвали угрозу контрмер со стороны Пекина. Эксперты предупреждают о рисках торговой войны, которая ударит по двум крупнейшим экономикам мира.

— Ориентация на нейтралитет — Приведет ли снижение ключевой ставки к росту ВВП — ЦБ вновь снизил ставку и заявил о том, что завершит переход к нейтральной ставке 6–7% в 2018 году. Эксперты оценили риторику ЦБ как мягкую, но посоветовали не ждать от регулятора специальных усилий по ускорению роста экономики.

— Валютный курс на либерализацию — Минфин представил поправки в банковское законодательство — Минфин представил новые предложения по либерализации валютного контроля. Штрафы для физлиц за незаконные валютные операции предложено снизить втрое, а экспортерам хотят разрешить оставлять рублевую выручку за границей.

— «ВостокУголь» просит уполовинить вину — Дмитрий Босов предложил мировую Росприроднадзору — «ВостокУголь» Дмитрия Босова предложил Росприроднадзору завершить судебный спор из-за неправомерной добычи угля на Таймыре, снизив штраф вдвое, до 429 млн руб.

— На нет и ключа нет — Интернет Еще один мессенджер отказался предоставить ФСБ коды для дешифровки — Viber, один из самых популярных мессенджеров в России, не сможет выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки переписки: у компании их просто нет. Противоречат политике Viber и положения «закона Яровой».

— ЛУКОЙЛ направит сверхдоходы на выкуп акций — Крупнейшая российская частная нефтяная компания представила стратегию развития — ЛУКОЙЛ представил стратегию развития до 2027 года, которая предполагает инвестиции $8 млрд и рост добычи минимум на 1% в год. Половину сверхдоходов при цене на нефть выше $50 за баррель он направит на выкуп бумаг у акционеров.