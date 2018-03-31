Детский театр «Вера» забраковали из-за трагедии в Кемерове

Тотальные проверки, которые сейчас из-за Кемеровкой трагедии проходят в местах массового скопления людей, вмешались и в планы долгожданного обновленного здания театра «Вера». Торжественное открытие перенесено на более поздние сроки. Об этом сообщает департамент строительства администрации Нижнего Новгорода.

Срок выполнения работ по реконструкции по условиям контракта — до 1 марта 2018 года. В рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области объем финансирования объекта составляет 252 млн рублей, из которых 235 млн рублей — средства областного бюджета и 17 млн рублей — средства городского бюджета.

Проверка была организована после событий в Кемерове . Сейчас в здании устраняются выявленые нарушения.

Театр откроется только после устранения всех неполадок. Дата пока не определена.