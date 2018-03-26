День 26 марта в истории 

День бездомного человека
Проводится в России по инициативе фонда «Нужна помощь», портала «Такие дела» и благотворительной организации «Ночлежка» в последний понедельник марта с 2017 года.
По разным оценкам, в нашей стране насчитывается от 1 до 4,5 миллиона бездомных.
18 лет назад (2000) состоялись досрочные выборы Президента Российской Федерации.
Очередные выборы главы России должны были состояться в июле 2000 года. Однако 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о сложении с себя полномочий Президента РФ. 5 января 2000 года Совет Федерации назначил досрочные выборы главы государства на 26 марта.
На пост Президента РФ были зарегистрированы 12 кандидатов. Победу в первом туре одержал исполняющий обязанности главы государства Владимир Путин, набравший 52,94% голосов избирателей. За его ближайшего соперника — Геннадия Зюганова — проголосовали 29,21% принявших участия в выборах.
29 лет назад (1989) в Советском Союзе прошли первые выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе.
Согласно закону о выборах, принятым на XIX Всесоюзной партконференции в 1988 году, Съезд народных депутатов состоял из 2250 человек. 750 депутатов избирались по территориальным округам, 750 — по национально-территориальным округам. Ещё 750 депутатов назначались: 100 представляли КПСС, 100 — государственные профсоюзы, 75 — ВЛКСМ, а остальные места распределялись между общественными организациями, научными обществами, творческими союзами.
I Съезд народных депутатов СССР открылся 25 мая 1989 года. В первый день работы Съезда Михаил Горбачёв был избран Председателем Верховного Совета СССР.
12 лет назад (2006) начала работу социальная сеть «Одноклассники». Сайт был создан Альбертом Попковым. Сейчас соцсеть принадлежит Mail.Ru Group.
Сегодня пользователями сайта являются свыше 330 миллионов человек. По данным LiveInternet, посещаемость «Одноклассников» составляет более 71 миллиона посетителей в месяц.
62 года назад (1956) в Дубне (Московская область) был создан Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).
В этот день представители правительств СССР, Албании, Китая, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Монголии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали соглашение о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований — международного научно-исследовательского центра стран Восточной Европы.
В 1947 году в этом подмосковном городе по инициативе группы учёных во главе с Игорем Курчатовым началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц — синхроциклотрона. Он был успешно запущен в 1949 году. Позднее здесь же была образована Электрофизическая лаборатория АН СССР, где велись работы по созданию нового ускорителя — протонного синхрофазотрона.
В середине 1950-х годов страны соцлагеря по инициативе правительства СССР приняли решение о создании на базе этих двух лабораторий Объединённого института ядерных исследований.
Первым директором института был избран профессор Дмитрий Блохинцев.
Сегодня в ОИЯИ 18 стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. Кроме того, 6 стран, (Германия, Венгрия, Италия, Сербия, Египет и Южная Африка) имеют статус ассоциированных членов.
Основные направления деятельности института — это исследование рождения и взаимодействия элементарных частиц, изучение новых свойств материалов, а также механизма действия на живые клетки ионизирующих излучений.
112 лет назад (1906) начались выборы в Государственную Думу Российской империи I созыва.
6 августа 1905 года император Николай II издал Манифест, которым учреждалась первая Государственная Дума и определялись принципы выборов депутатов. «Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включая для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов», — говорилось в документе.
Согласно закону о выборах, принятом в декабре 1905 года, выборы были многоступенчатыми и проводились по четырем куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Норма представительства составляли: один выборщик от 2 тысяч человек в землевладельческой курии, от 4 тысяч — в городской, от 30 тысяч — в крестьянской и от 90 тысяч — в рабочей.
В выборах не могли принимать участия женщины, молодежь моложе 25 лет, военнослужащие и ряд национальных меньшинств.
Первая Государственная Дума Российской империи начала свою работу 10 мая 1906 года. В первую Думу вошли 478 представителей от разных политических партий. Самой многочисленной фракцией были кадеты (179 человек). Второй по численности стала фракция «трудовиков» (представители аграрной трудовой партии России) — 97 человек, третьей — автономисты (представители национальных окраин, выступающие за автономии этих территорий и их сторонники) — 70 человек. Во фракции «октябристов» насчитывалось 16 депутатов, социал-демократов — 18. Беспартийных в первой Думе было 105 человек. Её председателем был избран кадет Сергей Муромцев.
Дума I созыва проработала 72 дня и уже в июле 1906 года была распущена указом Николая II.
181 год назад (1837) состоялся розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.
Он проходил в Обществе поощрения художников Санкт-Петербурга. Было выпущено пять тысяч билетов, которые стоили 5 рублей. Лотами стали картины, выкупленные у живописцев Общества. Доход от лотереи пошёл на поддержку молодых художников и выпуск печатных изданий.
В Египте начнутся президентские выборы.
На пост главы государства баллотируются два кандидата: действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гад» («Завтра») Муса Мустафа Муса.
Первыми с 16 по 18 марта проголосовали египтяне, живущие за рубежом. Внутри Египта выборы пройдут с 26 по 28 марта. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то 24-26 апреля пройдет второй тур выборов.
23 года назад (1995) вступило в силу Шенгенское соглашение.
Соглашение, упрощающее паспортно-визовый контроль на границе, было подписано 14 июня 1985 года Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией. Подписание состоялось в городке Шенген (Люксембург), расположенном недалеко от места схождения границ трёх стран — Люксембурга, Германии и Франции. Позднее к соглашению присоединились Испания и Португалия.
В 1999 году Шенгенское соглашение было заменено на Шенгенское законодательство Европейского союза.