День 26 марта в истории

День бездомного человека

Проводится в России по инициативе фонда «Нужна помощь», портала «Такие дела» и благотворительной организации «Ночлежка» в последний понедельник марта с 2017 года.

По разным оценкам, в нашей стране насчитывается от 1 до 4,5 миллиона бездомных.

18 лет назад (2000) состоялись досрочные выборы Президента Российской Федерации.

Очередные выборы главы России должны были состояться в июле 2000 года. Однако 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о сложении с себя полномочий Президента РФ. 5 января 2000 года Совет Федерации назначил досрочные выборы главы государства на 26 марта.

На пост Президента РФ были зарегистрированы 12 кандидатов. Победу в первом туре одержал исполняющий обязанности главы государства Владимир Путин , набравший 52,94% голосов избирателей. За его ближайшего соперника — Геннадия Зюганова — проголосовали 29,21% принявших участия в выборах.

29 лет назад (1989) в Советском Союзе прошли первые выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе.

Согласно закону о выборах, принятым на XIX Всесоюзной партконференции в 1988 году, Съезд народных депутатов состоял из 2250 человек. 750 депутатов избирались по территориальным округам, 750 — по национально-территориальным округам. Ещё 750 депутатов назначались: 100 представляли КПСС , 100 — государственные профсоюзы, 75 — ВЛКСМ, а остальные места распределялись между общественными организациями, научными обществами, творческими союзами.

I Съезд народных депутатов СССР открылся 25 мая 1989 года. В первый день работы Съезда Михаил Горбачёв был избран Председателем Верховного Совета СССР.

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62 года назад (1956) в Дубне ( Московская область ) был создан Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).

Китая, Болгарии, Монголии, Польши, В этот день представители правительств СССР, Албании Венгрии , ГДР, КНДР Румынии и Чехословакии подписали соглашение о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований — международного научно-исследовательского центра стран Восточной Европы.

В 1947 году в этом подмосковном городе по инициативе группы учёных во главе с Игорем Курчатовым началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц — синхроциклотрона. Он был успешно запущен в 1949 году. Позднее здесь же была образована Электрофизическая лаборатория АН СССР, где велись работы по созданию нового ускорителя — протонного синхрофазотрона.

В середине 1950-х годов страны соцлагеря по инициативе правительства СССР приняли решение о создании на базе этих двух лабораторий Объединённого института ядерных исследований.

Первым директором института был избран профессор Дмитрий Блохинцев.

Основные направления деятельности института — это исследование рождения и взаимодействия элементарных частиц, изучение новых свойств материалов, а также механизма действия на живые клетки ионизирующих излучений.

112 лет назад (1906) начались выборы в Государственную Думу Российской империи I созыва.

6 августа 1905 года император Николай II издал Манифест, которым учреждалась первая Государственная Дума и определялись принципы выборов депутатов. «Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включая для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов», — говорилось в документе.

Согласно закону о выборах, принятом в декабре 1905 года, выборы были многоступенчатыми и проводились по четырем куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Норма представительства составляли: один выборщик от 2 тысяч человек в землевладельческой курии, от 4 тысяч — в городской, от 30 тысяч — в крестьянской и от 90 тысяч — в рабочей.

В выборах не могли принимать участия женщины, молодежь моложе 25 лет, военнослужащие и ряд национальных меньшинств.

Первая Государственная Дума Российской империи начала свою работу 10 мая 1906 года. В первую Думу вошли 478 представителей от разных политических партий. Самой многочисленной фракцией были кадеты (179 человек). Второй по численности стала фракция «трудовиков» (представители аграрной трудовой партии России) — 97 человек, третьей — автономисты (представители национальных окраин, выступающие за автономии этих территорий и их сторонники) — 70 человек. Во фракции «октябристов» насчитывалось 16 депутатов, социал-демократов — 18. Беспартийных в первой Думе было 105 человек. Её председателем был избран кадет Сергей Муромцев

Дума I созыва проработала 72 дня и уже в июле 1906 года была распущена указом Николая II.

181 год назад (1837) состоялся розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

Он проходил в Обществе поощрения художников Санкт-Петербурга . Было выпущено пять тысяч билетов, которые стоили 5 рублей. Лотами стали картины, выкупленные у живописцев Общества. Доход от лотереи пошёл на поддержку молодых художников и выпуск печатных изданий.

В Египте начнутся президентские выборы.

На пост главы государства баллотируются два кандидата: действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гад» («Завтра») Муса Мустафа Муса.

Первыми с 16 по 18 марта проголосовали египтяне, живущие за рубежом. Внутри Египта выборы пройдут с 26 по 28 марта. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то 24-26 апреля пройдет второй тур выборов.

23 года назад (1995) вступило в силу Шенгенское соглашение.

Нидерландами, Люксембургом, Португалия. Соглашение, упрощающее паспортно-визовый контроль на границе, было подписано 14 июня 1985 года Бельгией Францией и Германией. Подписание состоялось в городке Шенген (Люксембург), расположенном недалеко от места схождения границ трёх стран — Люксембурга, Германии и Франции. Позднее к соглашению присоединились Испания