Круто сваренные

29 марта 1977 года сотрудники британской полиции ворвались в крупнейшую в стране лабораторию по изготовлению ЛСД — за несколько месяцев им удалось найти 6,5 миллиона доз наркотика, задержать десятки человек и разрушить огромную транснациональную наркоимперию. Соединенное Королевство лишилось 90 процентов своего наркотрафика. Масштабная операция, однако, не принесла спокойствия Великобритании: она сломала жизнь талантливому полицейскому, полностью поменяла идеологию и структуру подпольной наркоиндустрии и заложила основу современной провальной политики по борьбе с драгдилерами. «Лента.ру» вспомнила «операцию Джули» и ее противоречивые последствия.

В апреле 1975 года из полицейского участка британского города Махинлетт на северо-западе Уэльса выехал патруль. Сотрудники отправились на место ДТП: красный внедорожник лоб в лоб столкнулся с другой легковушкой. Авария была страшная: священник за рулем Mini сильно потрадал, его беременная жена погибла. Молодой человек и девушка в красном Range Rover выжили, но автомобиль был сильно поврежден. Машину арестовала полиция.

Обследовавшие автомобиль криминалисты нашли в нем шесть клочков бумаги. Их собрали воедино, на листке было написано «гидрат гидразина». Следователи заинтересовались находкой — гидрат гидразина используется при изготовлении ЛСД. Это ДТП положило начало крупнейшей в истории Великобритании операции по борьбе с наркопреступностью, в которой было все: работа под прикрытием, подсевшие на кокаин по долгу службы бородатые полицейские, тайные вылазки в замаскированные лаборатории, борьба за всеобщий наркотический рай и взаимное уважение преступников и их разоблачителей.

ЛСД расширяет сознание человека, позволяет ему заглянуть за рамки собственного ограниченного мировоззрения и познать истину. Такую точку зрения проповедовал гарвардский психолог Тимоти Лири , изучавший практики мексиканских индейцев по использованию галлюциногенных грибов и познававший человеческую психологию. «Когда я принял грибы, я за пять часов узнал о мозге, его возможностях и психологии больше, чем за 15 лет учебы и исследований», — признавался он.

Лири и его коллега Ричард Элперт основали клуб единомышленников, которые стремились расширить границы своего сознания. По выходным они собирались вместе и экспериментировали — то с различными психоактивными веществами, то исключительно с использованием йоги, медитации и групповой терапии. В 1966-м Лири преобразовал кружок последователей в полноценную религиозную организацию — Лигу духовного познания, официально назвав ЛСД новой святыней. У этого казалось бы странного поступка было вполне логичное объяснение: Лири боролся против запрета этого вещества и хотел закрепить за собой право использовать его законно, ссылаясь на свободу вероисповедания.

Он провозгласил знаменитый слоган: «Выпади, прими, подключись». «Выпади — отстранись от всех общественных передряг, которые столь же фальшивы, как телешоу. Прими — найди святыню, которая вернет тебя в Храм Господень, в твое собственное тело. Выйди из своего разума. Испытай наслаждение. Подключись — возродись. Расслабься и почувствуй это. Начни жизнь заново так, чтобы она отражала твое новое видение», — говорил он. В измененном виде фраза «Прими, подключись, выпади» стала неотъемлемой частью 60-х и всего хиппи-движения, а Лири получил прозвище «ЛСД-гуру».

В конце 60-х в британский Кембридж из Калифорнии приехал начинающий писатель Дэвид Соломон , ученик Лири. Он был одержим идеей подарить ЛСД миру. Там он познакомился с талантливым химиком Ричардом Кемпом. Кемп — не просто ученый. Он, как и Соломон, искренне верит, что ЛСД даст людям познать себя и изменит мир к лучшему. «Деньги — лишь дополнение. ЛСД оказал такое громадное влияние за меня и мою жизнь, что я захотел поделиться им с каждым. Я чувствовал, что проблемы этого мира можно решить по другому, — ЛСД давал возможность понять все глубже, ощутить, что в мире все взаимосвязано. Я хотел, чтобы это единство узрели все остальные», — рассказывал следователям один из их подельников.

Кемп разработал метод выработки невероятно чистого и качественного ЛСД, и в конце 1969-го «мечтатели» принялись за дело. Для эффективного распространения наркотика они наняли Генри Тодда и Лифа Филдинга: они наносили ЛСД на удобные для употребления листы бумаги и решали — где, когда и почем будет продана очередная партия.

К 1973-му их пути разошлись: Тодд и Филдинг уехали в столицу и стали производить наркотик для столичной публики, а Кемп и его девушка Кристин Ботт уехали в сельские районы Уэльса, которые тоже имели своего рода столичный статус. Сюда приезжали музыканты Rolling Stones, на выходные мог наведаться Джими Хендрикс, на несколько недель мог зависнуть легендарный Боб Дилан . Широкие просторы, низкая арендная ставка и статус культового места сделали из бывшего конгломерата кельтских королевств настоящую столицу контркультуры.

Кемп и Ботт сняли особняк в 80 километрах от деревушки Карно. Местные приняли трудолюбивую пару радушно: те растили овощи, Ботт разводила коз — причем настолько удачно, что ее награждали на местных сельскохозяйственных выставках. Фермеры, конечно, не знали, что в подвале особняка Кемп практически в промышленных масштабах производит ЛСД.

Не знали этого и полицейские. Зато они представляли, какой вред несет бесконтрольное распространение ЛСД. «Молодые ребята оказывались из-за него в психбольницах. Иногда они срывались с катушек и впутывались во всякого рода неприятности», — рассказывал бывший детектив Даи Рис, один из разоблачителей банды. По его словам, в то время на музыкальных фестивалях потеря сознания от передозировки была обычным делом.

Наводку на тайный бизнес Кемпа детективы получили совершенно неожиданно: на далекой от Уэльса границе США Канады пограничники задержали наркодилера, старого напарника Соломона. Тот и рассказал: мол, в Британии работает крупнейшая ЛСД-фабрика на свете. Задержанный сдал Кемпа, Ботт, Соломона и «парня по имени Генри» в обмен на обещание скостить срок. Американские копы предупредили коллег по другую сторону Атлантики: те уже сами нервничали из-за взрывного роста популярности ЛСД среди гостей музыкальных фестивалей. Полиции нужны были какие-то доказательства, чтобы взять Кемпа в разработку.

У молодого человека был красный Range Rover, который мог бы дать следователям какие-то зацепки. Детективы попросили местную полицию немедленно доложить, если внедорожник вдруг попадет в аварию, — это дало бы шанс его осмотреть. И вот в апреле 1975 года в кабинете следователя раздался звонок: тот самый красный Range Rover столкнулся с автомобилем Mini. Авария серьезная: пострадал священник, погибла его беременная жена. Кемп и Ботт выжили. В салоне их автомобиля нашли клочок бумаги с надписью «гидрат гидразина».

Через год, в апреле 1976-го, в английском городе Дивайзис собрались лучшие следователи из 11 региональных полицейских управлений. Им обещали участие в курсах по наблюдению за подозреваемыми, но на месте выяснилось: готовится крупнейшая в истории страны операция по разоблачению производителей наркотиков. Ей нужно было название. Внезапно в комнату вошла сержант Джули Тейлор из полиции графства Уилтшир — она принесла коллегам чай. И мероприятие решили назвать в ее честь. «Операция Джули» объединила 800 сотрудников полицейских управлений разных регионов — она стала самой крупной полицейской операцией в истории страны, ее рекорд не побит до сих пор.

«Джули» начали скрытно: в местной полиции у наркодельцов вполне могли быть союзники. Чтобы не вызывать подозрения у жителей «контркультурной столицы», детективам пришлось стать похожими на них даже внешне. «Я перестал стричь волосы, у меня появилась просто чудовищная борода — из детективов в деловых костюмах мы превратились в настоящих хиппи», — рассказывал Даи Рис.

Поначалу сыщики использовали в качестве наблюдательной базы фургон, который поставили неподалеку от дома Кемпа и Ботт. Долгое время ничего интересного не происходило — казалось, молодые люди живут обычной жизнью. Мешала и местная живность: овцы регулярно жевали оплетку проводов протянутой к дому системы прослушки, выводя ее из строя.

Однажды наблюдатели обратили внимание на то, что Кемп и Ботт часто выходят из дому с тяжелыми сумками, а возвращаются налегке. Они предположили, что те вывозят оборудование, и решились на обыск. Агенты съездили в ближайший хозяйственный магазин, купили молотки, отвертки и резиновые перчатки. Получив от информаторов сведения, что хозяева уехали, сыщики проникли внутрь. Там они нашли комнату с белоснежными стенами, больше похожую на лабораторию или кабинет. Она была абсолютно пуста.

Детективы собрали то, что смогли найти: на экспертизу отправили в том числе и мертвых лягушку и моль, найденных в системе слива. Анализы подтвердили наличие ЛСД во всех пробах, в том числе в трупах животных.

Следующей фазой было внедрение в группировку. Два детектива — Стивен Бентли и Эрик Райт — получили задание стать своими для наркобаронов-«мечтателей». Им выдали поддельные паспорта, их одеждой стали потертые джинсы и свободные рубашки, а прикрытием — работа продавцов подержанных автомобилей. Они окончательно переехали в фургон, на кузове которого намалевали психоделические рисунки. «У меня была работа, но я получал кучу денег и вел совершенно спокойную жизнь. Я сбросил оковы Стива Бентли и стал кем-то другим, с другим взглядом на жизнь, другими стандартами, другим окружением. Эта свобода вскружила мне голову. Казалось бы, Стив Джексон — это мой псевдоним, но тогда это была моя настоящая жизнь», — рассказывал Бентли.

Агентам редко удавалось видеться с женами — короткие визиты длились один-два дня, и то им приходилось сидеть в четырех стенах, чтобы соседи не увидели и не стали задавать лишних вопросов.

Сыщики под прикрытием помогали всем нуждающимся — например, спиливали ветки на их участках, перевозили мебель на своем цветастом фургоне. Были и свои тяжелые моменты: им надо было стать полностью своим, а значит — употреблять наркотики вместе с «мечтателями». «Больше всего я переживал из-за марихуаны и кокаина. Но потом страх улетучился: я употреблял все больше, но на обочине жизни так и не оказался».

С новыми товарищами детективам надо было и пить. «Я пил за Англию. От 3 до 3,5 литров пива в день плюс три-четыре шота. В некоторые дни пива выходило от 7 до 8,5 литров, а сколько виски — не сосчитать», — рассказывал Бентли. Во время попоек дело доходило до драк с местными полицейскими, которые выпивали в тех же пабах: местные констебли были не в курсе операции, поэтому бились с зарвавшимися хиппи всерьез. Тем, однако, удавалось сбежать. За свое буйство Бентли даже получил от новых товарищей прозвище «убийца копов». Он признается, что так проникся уважением к преступникам — профессорам, литераторам, интеллектуалам, — что однажды под воздействием алкоголя и марихуаны чуть не проболтался: «Остановился нечеловеческим усилием воли».

Сыщикам удалось собрать все нужные доказательства, и в феврале 1977-го Райта и Бентли отозвали в штаб операции.

Пресса прознала, что готовятся масштабные аресты: поговаривали, что верхушка наркоимперии готовится удрать — медлить было нельзя. С марта по декабрь полиция провела 87 облав: рейды проходили в Уэльсе, в Лондоне, в Кембридже и даже за рубежом, во Франции . Стражи порядка обнаружили миллион фунтов стерлингов наличными и ценными бумагами, огромные запасы ЛСД (около 6,5 миллиона доз) и лабораторное оборудование. Задержали 120 человек, было вынесено 15 судебных приговоров, общий срок заключения для преступников составил 120 лет.

Впрочем, успехи британской полиции дали сомнительные результаты. База, которую наработали Бентли и Райт, осталась неиспользованной, работе под прикрытием сейчас практически не учат. Изменились и сами наркодилеры: на смену «мечтателям» пришли жестокие банды, заинтересованные только в сверхприбыли. Это сказалось на качестве «продукта»: способ выработки ЛСД 90-процентной чистоты, придуманный Кемпом, уже никому не нужен — наркобароны наших дней предпочитают дешевый товар с вредными примесями, до здоровья потребителей наркотика им дела нет.

Бентли, один из демиургов победы над британскими «королями ЛСД», остался практически не у дел: его продвинули по службе, но работать как раньше он уже не мог. Он подсел на алкоголь, продолжал употреблять марихуану, развелся с женой и уехал на Филиппины . «Со мной обошлись просто ужасно, обида жива до сих пор. Я был хорошим копом, любил это чувство локтя, любил быть частью команды крутых детективов. Я обожал работу, но ушел с нее из-за тяжелой депрессии. Без „Джули“ у меня не было бы пристрастия к алкоголю и наркотикам», — признается бывший полицейский.

Его методы никому не нужны, хотя он считает, что работа под прикрытием — один из самых эффективных способов борьбы с преступностью. «Тогда нашей головной болью были наркотики, но если бы методы работы сохранились, сейчас их можно было бы применить для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Я считаю, еще не поздно», — надеется бывший сыщик.