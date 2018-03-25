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24-25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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24-25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 59 минут назад
Фото: Passion.ru
Эвелина Бледанс отдыхает на Мертвом море, Елена Перминова и Наталья Водянова показали фото в одинаковых купальниках, а Любовь Толкалина поделилась красивым стихотворением о любви.
Наталья Подольская показала видео из спортзала, а Полина Гагарина отправилась со своим тренером на уличную тренировку: «Cегодня, наконец, случилось ясное утро и мы с моим тренером @veacheslav_daichev решили пойти потренироваться на улицу. Я долго болела и почти не выходила из дома, я вообще редко гуляю на свежем воздухе, а тут почувствовала запах весны за окном и не смогла удержаться. Приходим мы в парк и я понимаю, что мы не одни такие физкультурники! Воркаут происходит практически на каждом углу парка, повсюду тренажеры и турники — и все заняты! Это так круто! Когда это произошло? Когда я была в Бразилии, мы с мужем заметили огромное количество спорт-площадок, забитых под завязку и даже немного завидовали, что у нас такого нет. Молодежь в наших парках чаще можно было увидеть на скамейках с бутылками пива, а не в заботах о своем здоровье! И тут такие перемены! Очень органично произошли эти изменения и в нашем сознании и в городе, который круто прокачали практически весь, начиная от велодорожек на улицах и заканчивая простыми и доступными тренажерами во дворах и парках. Спорт стал по-настоящему модной штукой».
Анастасия Стоцкая похвасталась очередной победой своего сына Саши. Сергей Лазарев показал трогательное видео с сыном Никитой, а Тутта Ларсен рассказала забавную историю из жизни своей дочери Марфы: «Спасайся кто может! Вы еще не видели Марфу в гневе? У моей курочки есть любимый друг Саша. И мы его регулярно пытаемся заманить в гости, но Саша очень востребованный. То его дед с бабой перехватывают, то он к другу в гости с ночевкой уехал, то они на даче. Короче, мы две недели согласовывали встречу, договорились, Марфа перья почистила, конфету целую одну шоколадную оставила нетронутой (а так бы всю коробку слопала), Ваню в спальне забаррикодировала, чтоб не лез к чужим гостям. И тут мама Саши пишет, что, мол, не получается, дела у нее, не доедут до нас. Ха. Она не знала, с кем имеет дело. Марфа записала очень убедительное видеообращение, отправила его вотсаппом и через полчаса драгоценный Саша уже нарушал вместе с Марфой и Ваней закон о тишине в нашем подъезде😝. Учитесь у своих детей добиваться желаемого, друзья!».
Ксения Бородина назвала младшую дочь Тею «вымогателем подарочков» и поделилась милым видео с ее участием.
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией побывала на шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», а дочь Игоря Николаева спела «Пусть всегда будет солнце», качаясь на качелях.
Мария Погребняк проанонсировала открытие салона красоты, Анастасия Самбурская призналась в «котозависимости». Лена Темникова удивила сменой имиджа, а Максим Фадеев признался в любви «Красной шапочке» — Марии Захаровой.
Марина Газманова рассказала о покорении танца милонга. Алла Довлатова заболела и не смогла попасть на два концерта. Леонид Агутин отдохнул на дне рождения Валерия Сюткина, а Олеся Судзиловская поделилась видео с дня рождения Александра Буйнова: «Трио талантливейших!».
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