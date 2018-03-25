Исчерпан ли политический кризис в Словакии

Словакия никогда не фигурировала в заголовках топовых новостей. Государство, образованное в 1992 году после мирного развода с чехами, долгое время оставалось на периферии мировой политики, потихоньку отстраивая на развалинах прежней плановой экономики свое рыночное хозяйство. Причем по сравнению с соседями стартовые условия у словаков были куда хуже. Однако все эти годы населенное по преимуществу католиками государство демонстрировало стабильный экономический рост, граждане жили хоть и небогато, но зато в согласии с собственной властью, верой в Бога и благодатям от грантов Евросоюза

Самая крупная уличная акция состоялась здесь в 2002 году, когда на площадь Словацкого национального восстания вышли тридцать пять тысяч человек, однако повод был вполне позитивный: сборная страны впервые завоевала «золото» чемпионата мира по хоккею.

Все изменилось в один день, а именно 25 февраля, когда в поселке Велка-Мача, недалеко от столицы, были обнаружены тела 27-летнего журналиста Яна Куциака и его невесты. Молодые люди стали жертвами киллеров, причем полиция сразу заявила, что скорее всего, убийство связано с профессиональной деятельностью корреспондента. Ян занимался расследованиями связей итальянской мафии с чиновниками в правительственных кругах Словакии и вышел, как говорят, на очень крупных людей.

И опять ту самую площадь в центре Братиславы заполонили тысячи молодых словаков, по преимуществу студентов и старшеклассников, но теперь их лозунги были другими: долой коррупцию, требуем найти и наказать виновных! Причем, как это часто бывает в подобных случаях, очень скоро протестные акции приобрели политический окрас: последовали требования об отставке правительства. После того, как свои посты добровольно покинули один за другим два министра, а затем и сам премьер Роберт Фицо , демонстранты вошли во вкус: хотим досрочных парламентских выборов.

Противостояние грозило перерасти в революцию.

А был ли мальчик?

Сейчас уже мало кто вспоминает расследование Яна Куциака и итальянскую мафию, которая, якобы, шурует на востоке страны, занимаясь махинациями с земельными участками.

— Мафия, есть, — соглашается бывший словацкий премьер, а в годы социализма — последний чехословацкий диссидент Ян Чарногурский. — Щупальца этого спрута опутали многие государства Европы. Но у нас не так много денег, чтобы Словакией интересовались серьезные люди из Калабрии.

И коррупция, по мнению пана Чарногурского, тоже имеет место в высоких сферах, глупо отрицать очевидное, однако, все это — «не повод для призывов к государственному перевороту».

Политик, как и некоторые другие мои собеседники, считает, что стихийные уличные протесты очень быстро оседлали опытные оппозиционные деятели, а их цель заключается в следующем: воспользоваться ситуацией для того, чтобы коренным образом изменить политический ландшафт, привести к власти новых людей, которые бы больше соответствовали интересам Вашингтона и Брюсселя

В пользу этой версии приводят следующие аргументы. Как-то очень быстро, буквально в считанные дни, юные молодые люди обзавелись качественно изготовленными плакатами, майками, значками с протестной символикой, их митинги проходят с использованием дорогостоящих звуковых усилителей, специально сооруженных подиумов и сцен. Мол, кто за все это платит, тот и музыку заказывает. А речь, кстати, идет о сотнях тысячах евро.

Покинувший пост премьера Фицо в числе спонсоров протестных акций назвал американского миллиардера Сороса

Вынужденный под давлением демонстрантов покинуть свой пост премьер Фицо в числе спонсоров протестных акций назвал также американского миллиардера Дж. Сороса, который прежде не один раз засветился на полях «цветных революций», а в последнее время проявляет явный интерес к тому, что происходит в странах Восточной Европы. Ян Чарногурский, отвечая на мой вопрос по поводу Сороса, правда, оговорился:

— Никаких доказательств его прямого участия нет, но зато точно известно, что наш президент Андрей Киска осенью прошлого года в ходе своей поездки в США встречался с миллиардером с глазу на глаз, грубо проигнорировав существующую протокольную и дипломатическую практику.

Нащупали слабое звено?

Некоторые аналитики увязывают все случившееся с желанием и внутренней оппозиции, и внешних сил ослабить «вышеградскую четверку», членом которой является Словакия. Известно, что этот своеобразный клуб внутри ЕС придерживается собственного курса по целому ряду ключевых проблем, например, не разделяет взгляды Брюсселя по поводу мигрантов, отстаивает свое видение гендерной политики. Более того, и Роберт Фицо, и чешский президент Милош Земан неоднократно высказывались за отмену антироссийских санкций, считая, что они сильно вредят именно малым странам. Это если не бунт, то инакомыслие.

— А учитывая, что наша страна находится в самом центре «четверки», она вполне могла стать мишенью для атаки, — говорит Ян Чарногурский. — Выбить Словакию, значит, почти рикошетом нанести удар и по Венгрии

— Видимо, на Западе нас рассматривают, как слабое звено в «вышеградской четверке», вот и решили воспользоваться протестами, чтобы «исправить» ситуацию.

По его словам, ошибка бывшего премьера заключалась в том, что с началом протестных акций он ушел в глухую защиту, не мобилизовал своих сторонников встать на защиту конституции.

— Мы категорически против госпереворота, насильственного захвата власти, как это произошло на Украине . Если у кого-то есть претензии, то проблемы надо решать в правовом поле, без насилия и шантажа, — говорит депутат. — Раскачивать корабль опасно, но если оппозиция пойдет ва-банк, то и мы выведем на улицы своих сторонников.

И это не просто фигура речи. Именно Петер Марчек и другие гражданские активисты стали инициаторами митинга «Против госпереворота» у президентского дворца, о котором я рассказывал в своем предыдущем репортаже из Братиславы.

Что же дальше? Дебаты в Раде, вызванные процедурой утверждения нового правительства, продолжатся в понедельник. Фигура назначенного вместо Фицо премьера, вызвала неоднозначную реакцию. В вину ему ставится дружба и общая партийная принадлежность с прежним главой кабинета, а значит, как считают оппозиционеры, и прогнозируемая преемственность политики. Молодые бунтари, которые еще накануне пообещали умерить свой пыл, в пятницу вечером направились внушительной толпой прямо к зданию парламента с тем, чтобы оказать давление на депутатов. Впервые за месяц противостояния полиции пришлось применить против демонстрантов силу.

— Они обещали просто зажечь свечи на площади в память о погибшем журналисте, — объясняет Петер Марчек. — Но кто-то зажег самих студентов, спровоцировал их на беспорядки.

Считать, что острый политический кризис на берегах Дуная исчерпан, пока преждевременно.