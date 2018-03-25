Можно ли выжить в куртке Xiaomi зимой в России? Обзор

ОбзорСначала перчатки для смартфонов, потом умные кеды и кроссовки, зонт. Теперь еще и это… В коллаборации с главным производителем всего синтетического на свете: американским DuPont.

Купил, протестировал и готов честно рассказать. Крутая зимняя куртка для мегаполиса. От Xiaomi. Куртка.

Зима бывает разная: где-то парки, а где-то бомбер

Сказать, что эта куртка меня удивила — не сказать ничего. Когда я заказывал пару зимних (!) бомберов, представлял себе толстые, прочные, увесистые рабоче-крестьянские куртки. Такие, чтоб и в минус 15 водку в лесу, или дрова грузить, или на остановке инеем не покрыться.

Ок, зимняя куртка на пуху, которая может складываться в карман. Стоило бы вчитаться подробнее. Но это же Xiaomi, о которой вам так хочется прочитать, и нужно поторопиться с заказом. Ох, не знал я, на что иду.

Мода в каждой стране — своя. Основная часть промышленно-торгового Китая не отличается морозными зимами: температура не опускается ниже минус 5 по Цельсию, частые дожди. В этой зоне сосредоточены и основные потребителя Xiaomi. Логично, что куртки сделаны для мягкой китайской зимы.

Кроме того, по словам знакомых из Поднебесной, местные жители любят носить пуховик ПОД пальто. То есть, для китайцев пуховик — это своеобразные вариант толстовки. Но не суровой верхней одежды, которая испытывает на себе весь гнев богов природы. На этом, пожалуй, закончим прелюдии, и перейдем к подробностям.

Это не фейк, реальная куртка?

Итак, «бомбер» Xiaomi на пуху — это короткая, на первый взгляд (подробнее — ниже) демисезонная по российским меркам куртка.

«Фишек» у бомбера несколько: стиль, уже упомянутая компактность и материалы. Куртка действительно настолько тонкая, что сворачивается до размеров планшета или ежедневника формата А5. К сожалению, из-за этого страдает эргономика: у нее всего 2 внешних кармана на молнии, и 2 внутренних. Телефон придется класть во внешний — внутренний очень хлипкий, большой и не держит форму.

Зато сама куртка форму держит, почти не мнется, не сохраняет заломы. На фото — куртки после множества экспериментов: мне удалось запихнуть ее даже в женский клатч, не говоря о рюкзаках и габаритных барсетках.

Воротник — стойка, хотя удачная: он закрывает шею почти полностью. Что нельзя сказать о манжетах, которых нет от слова совсем (вспоминаем, как китайцы носят такие куртки). Вместо них довольно плотная резинка. Снизу куртки — точно такая же. Обхватывают прочно, тепло держат.

Вообщем, ближайший на вид аналог этой куртки — весенний вьетнамский бомбер а-ля пиджак с ближайшего рынка «за тыщу». Но только на вид. Xiaomi не обошлась без пары приятных сюрпризов.

Америка и гагарка: на чем основано качество куртки Xiaomi

На самом деле, куртка намного теплей, комфортней и прочней, чем кажется. Невероятно, но факт: она пошита из ТЕФЛОНА. ИЗ ТЕФЛОНА, КАРЛ! Еще из него делают бронежилеты, антипригарное покрытие на сковородки и корабельную броню.

Конечно, тут совсем не тот тефлон, а всего лишь комбинированная синтетика с его волокнами. Точно по технологии американского химического концерна DuPont, занимающего львиную долю мировой химической промышленности.

Ткань выглядит хлипкой, ощущается хлипкой: по ощущениям, почти вдвое тоньше аналогов «с рынка». Но совершенно не продувается волжскими ветрами. Даже на сильном морозе не дубеет. И не промокает — влага скатывается по куртке.

Точно говорить о механической прочности сложно — с одной стороны, материал чрезвычайно тонкий, пугающе тонкий. Ожидаешь, что он лопнет при первом движении. Но не тут-то было. Пока куртка вынесла все.

Так же странно ощущается утеплитель. Куртка тонкая и невесомая, как будто его там нет. Xiaomi заявляет, что внутри — гагачий (или гусиный, трудности перевода) пух высшего качества. Без пера. И действительно — он там есть. Происхождение неизвестно, но!

Я носил куртку Xiaomi. Зимой. В России . Не умер

Из чего бы специалисты Xiaomi не сделали эту куртку, она теплая, комфортная и не продувается ветром. В минус 20 ее, впрочем, я не могу рекомендовать даже самому прожженному фанату. Даже до машины добежать.

А вот до минус 10 — вполне. Но лучше до минус 5. В обоих случаях ее ее можно носить в качестве основной одежды, не забывая утеплиться вниз. За счет того, что куртка не продувается, не промерзает, правильный выбор нижнего слоя одежды позволяет существенно расширить температурный диапазон ее использования.

При стабильных минус 10-12, днем, я в ней катался на лыжах, коньках и просто носился по городу. Нормально, хотя хочется более основательный слой, изолирующий от улицы. Кстати, хотя она очень тонкая, после всех падений не порвалась и не стерлась.

Большее — зависит от личных предпочтений. Аналогичные бомберы (только менее теплые) носят и в более сильные холода (хотя я этого не понимаю). Еще мне не понравились манжеты — для наших широт тканевые приятнее, рука может промерзать в сильный ветер.

Вывод: кому и зачем она нужна?

Не уверен, что какая-либо фирма шьет что-то аналогичное. У Xiaomi получилось сделать (очень) теплую куртку в невероятно компактных размерах. Весит куртка не больше 200 граммов, но заменяет толстую толстовку. Объем в сложенном виде — хоть в сумочку клади.

Я бы рекомендовал ее для постоянного ношения с собой в демизесонье, когда погода может испортится в любой момент. Или в качестве теплой вещи для командировок, поездок. Что-то более оригинальное и практичное найти будет сложно.

Как полноценную верхнюю одежду? В России? На весну и на осень она подойдет и для холодных областей России. Для холодных летних вечеров (ну а что, у нас и 7-10 бывает, когда цветет сирень) тоже будет приятно.

Для зимы? Отличная замена легкому пуховому жилету, теплому свитеру или толстой, но холодной куртке для минус 5. Тем более, что стоит куртка Xiaomi как на рынке: 3500 рублей за женскую и 4500 рублей — за мужскую. Можно брать. Если нужно.