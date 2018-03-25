Обрезанные ветки убрали спустя неделю

В редакцию обратилась жительница Басманного района Тамара Полещикова с жалобой, что несколько недель назад — еще в первой половине февраля обрезали деревья в самом начале Бакунинской улицы, около автобусной остановки «Станция метро „Бауманская“. Однако сучья и ветки с земли так и не убрали, а складировали рядом с остановкой.

Женщина провожает к оживленной площадке. Здесь останавливаются автобусы трех маршрутов: № М3, Т25, 88 и троллейбус № 22.

— Народу сюда приходит очень много, — рассказывает Тамара Полещикова. — Вопервых, это пассажиры, которые от станции метро „Бауманская“ направляются к остановке, чтобы доехать до нужного места. Во-вторых, студенты, которые едут в Московский государственный технический университет имени Баумана

Со слов местных жителей, особенно много народу утром и вечером: совсем не протолкнуться. И те, кто стоит ближе к павильону ожидания, начинают чувствовать себя некомфортно. Их цепляют ветки, наваленные рядом, — на краю палисадника возле остановки.

— Когда обрезали высокие деревья, мы понимали, что это необходимо, так как рядом троллейбусная линия и ветки могут ее повредить, — продолжает стоящая на остановке Наталья Горшова. — Но каково было мое удивление, когда рабочие просто складировали ветки рядом с остановкой. И никто их не вывозит.

Буквально все пассажиры, ожидающие здесь общественный транспорт, возмущались, что обрезанные ветки не только мешают прохожим, но и портят внешний вид улицы. К тому же большие поленья и сучья уложили друг на друга на хрупкий снег на краю палисадника, и они стали выше человеческого роста.

— Снег будет таять, и не исключено, что деревянные брусья повалятся на тротуар и могут придавить кому-нибудь ногу, — возмущается Тамара Полещикова. — А ведь здесь много прохожих с детьми, которые дергают за эти ветки. Ребенок может и случайно потянуть какую-нибудь из них, и на него свалится полено.

Так что создается опасная ситуация. За разъяснениями обращаемся к юристу.

Он сообщил, что уборкой улиц, в том числе обрезкой деревьев, занимаются государственные бюджетные учреждения „Жилищник“. Чтобы услышать причину несвоевременной уборки, звоним в ГБУ „Жилищник Басманного района“, но там не поднимают трубку в течение рабочего дня. Какая ответственность грозит за несвоевременный вывоз веток, просим прокомментировать юриста.

— После обрезки деревьев представители Государственного бюджетного учреждения „Жилищник“ должны были убрать территорию, — утверждает юрист Василий Крячко. — Теперь за несвоевременную уборку руководству организации грозит штраф.

Он также поясняет, как быть в подобных ситуациях. Например, чтобы быстро решать вопросы, связанные с уборкой улицы или установкой дорожных знаков, можно оставить жалобу на портале „Наш город“. Там все обращения рассматривают представители мэрии и оперативно разбираются с проблемами горожан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вероника Бондарь, муниципальный депутат Басманного района:

— Данную проблему я взяла под личный контроль: связалась с представителями Государственного бюджетного учреждения „Жилищник Басманного района“. И сотрудники этого предприятия оперативно убрали ветки с обрезанных деревьев от автобусной остановки, расположенной у дома № 8 по улице Бакунинской. По всем вопросам, касающимся жизни района, можно всегда звонить депутату, который является связующим звеном между жителями и районными властями.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО ДЕЛАНО

За прошедшие недели редакция „ВМ“ получила сразу несколько официальных ответов на публикации о городских проблемах в рубрике „Ревизор“. В том числе на жалобы жителей отреагировали первый заместитель префекта Центрального административного округа Владимир Травкин , заместитель префекта Северного административного округа Олег Попов и заместитель префекта Юго-Восточного административного округа Юрий Беседин.

газете „Вечерняя Москва“ от 6 февраля 2018 года опубликован материал о неудовлетворительном содержании подъездов многоквартирных домов. По результатам рассмотрения префектура ЮВАО сообщила, что многоквартирный жилой дом по адресу: Рязанский пр-т, 49, корп. 3, находится в управлении ГБУ „Жилищник Рязанского района“. Исходя из технического состояния стеновых панелей лестничных клеток в подъездах, этот жилой дом включен в титульный список планово-предупредительного ремонта подъездов на 2018 год. Многоквартирный дом по адресу: Перовское ш., 6, находится в управлении ГБУ „Жилищник Нижегородского района“. Управляющая организация выполнила работы по вывозу посторонних предметов из подъезда, захламление устранено.

В префектуре Северного административного округа рассмотрен материал, опубликованный 21 ноября 2017 года в газете „Вечерняя Москва“. Фирсанов Н. обратил внимание на санитарное содержание территории после сноса торгового объекта, расположенного по адресу: Петровско-Разумовская ал., 18. По информации на 24 ноября 2017 года, территория приведена в удовлетворительное санитарное состояние.