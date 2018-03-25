Дважды «Россиянин года» о Слуцком: «Сука не захочет, кобель не вскочит»

Парламентарий-единоросс Фатих Сибагатуллин ворвался в «Слуцкий-гейт» с неуместной присказкой: «Сука не захочет — кобель не вскочит», — зачем-то отметил депутат, комментируя развернувшийся вокруг нижней палаты парламента харассмент-скандал.

Володин сказал: если вам не нравится, дамы наши прекрасные, жгущие своими глазами, идите в другую область. Там еще Жириновского драконят, стоит расшевелить осиное гнездо… Вот сегодня заявление сделали, что 15 лет тому назад он тоже одну даму хотел испортить. Надо быть постоянным. Нам говорили: «Сука не захочет — кобель не вскочит». Если женщина не хочет подпускать, даже в молодые годы, никто ничего не сможет сделать. Нас выбирают женщины! И меня всю жизнь обманывали женщины, и я этому обману радовался. Женщина обманывает, привлекает, цитирует Сибагатуллина издание «БИЗНЕС Online».

Единоросс не смог остановиться и после того, как журналисты ряда отечественных изданий объявили бойкот Госдуме : «Кто такой журналист? Это прислуга», — подметил наблюдательный Сибагатуллин.

А что, журналист командир, что ли? Это четвертая власть, третья власть? Это прислуга. Даже про учителей говорят, что обслуживают, хотя учитель явно выше любого корреспондента, настаивает депутат.

На просьбу журналистов прокомментировать партийную оценку Сибагатуллин ответил следующее:

Какого еще Ревенко вы мне суете? Я не знаю такого. Я одномандатник… Ясно? Мне уже 68 лет, я от этой партии ничего не имел и иметь не хочу. Мне ни Ревенко, ни другой, ни третий — не указ. Зачем они меня путают — «пусть извинится»? Пусть скажут тогда [в лицо]… Я единственный человек в России — дважды «Россиянин года». Не знаю, когда Ревенко будет дважды «Россиянином года».

Рунет не был бы Рунетом, если бы после подобных речей не перемыл парламентарию кости.

Этот клоун за три срока полномочий не внес ни одного самостоятельного документа. А выступал, согласно базе данных стенограмм, за 10 лет нахождения в Госдуме всего однажды — и произнес всего два слова: «Служу Отечеству!» — это стало реакцией на награждение орденом, озвучивает эпизоды профессиональной биографии депутата общественный деятель Кристина Потупчик

«Фатих Саубанович лично «под пиво» проводил среди молодых игроков «воспитательную работу», — продолжает Потупчик. — Во время одного из таких мероприятий он был избит якобы «агрессивными» подростками, не оценившими порыва. По версии Сибагатуллина, опубликованной в СМИ, он проводил митинг по вербовке членов в партию «Единая Россия». А по словам подростков, причиной конфликта стала попытка главы затащить за волосы в свой джип симпатичную девятиклассницу».

«Само собой, кто поверит подросткам? Ну, а лейтенанту ГИБДД кто поверит, которого он холопом назвал?», — комментирует блогер Михаил Виноградов

Публицист Сергей Григоров продолжил портрет Сибагатуллина: «Есть свидетельства очевидцев, что Сибагатуллин избил директора гостиницы „Нурлат“ Тамару Соколову , после чего вызвал милицию и заставил посадить женщину в камеру. Лишь вмешательство прокурора Нурлата А. Ю. Исканова позволило освободить Соколову. После этого Сибагатуллин сделал все, чтобы прокурор перевелся из Нурлата».

Как утверждают местные, все молодое женское население в вечернее время при виде машины главы спасалось бегством, опасаясь близкого знакомства. Да он и сам не скрывает своей любви к «сучкам»: — Сколько точно у меня детей, говорить не буду, точно знаю, что в Татарстане я единственный многодетный отец… Женщины мужчин не любят, не уважают. И я их понимаю! Сам никогда не говорил женщинам, чтобы рожали от меня, на все их воля. А они хитрые, всю жизнь меня обманывали! Многоженству закон не нужен, против любви идти нельзя, бесполезное это дело, пишет Григоров.

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