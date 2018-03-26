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Чиновники пригрозили забрать детей у объявившей голодовку учительницы
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Чиновники пригрозили забрать детей у объявившей голодовку учительницы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Представители мэрии Йошкар-Олы попытались попасть в квартиру к объявившей голодовку учительнице Екатерине Соколовой и пригрозили отобрать у нее двух несовершеннолетних детей. Об этом «Idel. Реалии» сообщила глава независимого профсоюза «Учитель» по Марий Эл Ольга Белоус.
Сопредседатель профсоюза Леонид Перлов в разговоре с «Эхо Москвы» уточнил, что 25 марта к Соколовой приходила заммэра города Людмила Новоселова в сопровождении каких-то людей. Когда их не пустили в квартиру, они стали звонить родителям педагога и обходит ее соседей. «Будешь шуметь, отнимем детей через органы опеки и прокуратуру!» — интерпретировал Перлов слова чиновников.
Соколова начала свою акцию 14 марта, протестуя против действий нового руководства школы искусств «Гармония», где она работает. После своего назначения новый директор Ольга Радостева незаконно уволила нескольких преподавателей, а состоящим в профсоюзе сотрудникам сократила зарплаты и начала штрафовать. Так, в 2017 году Соколова получала 27 тысяч рублей, а в 2018-м — всего 15 тысяч. Количество учебных часов у нее сократилось с 36 до 32, и она не может взять подработку.
После вмешательства в ситуацию уполномоченной по правам человека в Марий Эл Ларисы Яковлевой ничего не изменилось. Ответственные чиновники — Новоселова и начальник управления культуры Владимир Хрулев, а также Радостева одновременно ушли на больничный.
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