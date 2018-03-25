Чем христианство помогло монархии

Монархия зародилась уже на закате Римской республики, в процессе ее превращения в империю. Этот институт формировался на протяжении всей ее истории, а также истории Восточной римской империи (Византии) и был воспринят в иных формах развитыми крупными государствами Европы и Московской Русью.

Римская монархия, рожденная из временной диктатуры победоносного полководца (imperātor), сосредоточившей в себе основные функций высших магистратов республики, стала результатом неизбежной исторической эволюции расширившегося и усложнившегося государства.

Кризис республики

Во II-I веках до нашей эры, разгромившая и поглотившая своих основных внешних врагов, разбогатевшая римская республика, управляемая Сенатом, действующим в интересах нобилитета и патрициев, оказалась в глубоком кризисе.

Череда кровавых политических столкновений защитников плебса с патрицианской правящей «партией», гражданские войны, восстания рабов и «италийские войны» с союзниками, — все это демонстрировало общий кризис республики.

Постепенный отход от замкнутого олигархического правления Сената, игнорирующего интересы плебеев и от исключительного положения жителей Рима , отрицавших права провинциалов на гражданство, произошел именно в рамках становления империи и монархического типа правления. Переход к диктаторской власти первых «императоров» стал спасением римской государственности, единственным способом разрешения ряда внутренних проблем.

Начало принципата

Гай Юлий Цезарь положил начало практике управления, которую принято называть «принципат», что означает власть «первого гражданина», обладающего как функциями победоносного полководца, так и основными полномочиями высших магистратов. Несмотря на то, что процесс оформления власти «принцепса» фактически был начат еще Гаем Марием, а завершен Октавианом Августом (Гай Юлий Цезарь Октавиан), именно фигура великого полководца Цезаря, стала символом императорской власти, а его имя нарицательным для монархов.

Переходная форма «принципата», сохранившего основные внешние атрибуты республиканского правления, не являлась полноценной монархией. Однако, именно в это время получили развитие и оформление такие черты будущей власти царей, императоров и королей как сакрализация и обожествление фигуры правителя, все большее сосредоточение в его руках самых разных функций и все более расширявшаяся неограниченность власти первого лица.

Уже при Цезаре было положено начало культу правителя, впоследствии принявшему форму обожествления, а во время правления императора Тиберия, принятый закон «Об оскорблении величия римского народа» предусматривал что уважение «величия» народа переносилось и на фигуру принцепса. Личность правителя стала отождествляться с государством.

В эпоху принципата передача власти, происходила через систему преемничества, но чаще всего не от отца к сыну, как это характерно для классических христианских монархий. Принципат не стал надежной, освященной религией и традицией системой власти, обеспечивавшей стабильность общества.

Западная Римская империя, даже в период оформления системы «домината» (от лат. Dominātus — господство) в III в. н.э., так и не смогла сформировать стабильную систему власти. Вплоть до падения Рима, империю потрясали перевороты и гражданские войны, организованные претендентами на императорское место.

Роль армии в обеспечении власти императоров оказалась чрезмерной. Первые принцепсы, сумели установить свою власть опираясь на поддержку плебеев и силу легионов, которые в отличие от эпохи республики стали частями постоянной, профессиональной армии, в большей степени ориентированной на служение своему полководцу, чем республике, олицетворенной сенатом.

Роль христианства

Слишком позднее распространение и принятие Христианства и эволюция власти «первых граждан» во власть полноценных монархов (доминат), которые при императоре Домициане, стали носить титул «Dominus Noster» (Государь наш), получив неограниченную прежними республиканскими установлениями власть, не спасли Западную Римскую империю от гибели.

Однако, оформившаяся система монархической власти и надежная её легитимизация посредством Православной веры, позволили выстроить устойчивую государственность Восточной Римской империи. Христианская религия, сумела укрепить и продлить власть византийских императоров почти на тысячу лет, сыграла огромную роль в формировании цивилизаций Европы и России , позволила освятить сакральной легитимностью власть «Помазанников Божьих».

Монархии Средневековья и Нового времени, выросшие на почве римской и византийской, эволюционировали в династические, освященные религией и традицией, полноценные системы власти. Они прошли схожий путь с римской: изначально большая власть первого лица в эпоху образования государств; ограничение власти правителя по мере развития общества; эпоха коллективного правления в той или иной форме, либо государственной раздробленности; оформление сильной монархической власти по мере расширения и централизации государства.

При этом, развитие монархий Европы и Руси, пошло разными путями: более благополучная и ресурсно-обеспеченная, полицентричная Европа, выработала ограниченные и менее устойчивые образцы монархического правления, а находящаяся в суровых внешних условиях и менее богатая Московская Русь, перенявшая как опыт «империи» Чингисхана, так и опыт Византии, создала более совершенную и долговечную форму самодержавной монархии.

Западная республиканская культурная традиция, рассматривает становление монархии исключительно как результат деятельности властолюбивых политиков, склонных к тирании. Однако, более объективный исторический подход указывает на то, что расширяющиеся и усложняющиеся государства неизбежно сталкиваются с необходимостью централизации власти в руках сильного правителя.

Классическая монархия востребована не только при переходе к централизованной имперской государственности, но и для урегулирования внутренних противоречий, объединения всех сословий под единой сакральной властью и для ограничения аппетитов правящей аристократии.