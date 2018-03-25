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Лампа Лосева. Стартап производит светодиоды для автомобилей
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Лампа Лосева. Стартап производит светодиоды для автомобилей 

Forbes.ru 55 минут назад
Сбор заявок стартовал 11 декабря и завершился 19 февраля. Итоги конкурса «Школа миллиардера» редакция начнет подводить в начале мая 2018 года, для этого будут оцениваться результаты работы каждого стартапа. Финал проекта проходит в 20-х числах июня, а результаты будут опубликованы в июльском номере журнала Forbes.
Название проекта: Lossew Lamp
Факультет: производство
Суть проекта: проектирование и производство автомобильной светодиодной светотехники
Лидер проекта: Александр Таранов
Город: Барнаул
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