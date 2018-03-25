УрФО: Конец башнеэпопеи, угроза с Запада и маленькая карьеристка

Бывают дни, когда на передний план выходит одно важное событие, уже давно волнующая умы людей и требующее своего разрешения. Все остальные новости как бы просто идут фоном к этой, основной. В прошедшие дни таким событием стал снос телебашни в Екатеринбурге . Об этом писали не только екатеринбуржцы, но и жители других городов. Тема настолько волновала блогосферу, что к финалу этой истории образовался «информационный взрыв», обрушившийся на новостные ленты подписчиков. О том, как блогеры УрФО переживали эту ситуацию — в нашем обзоре.

Так же не остался равнодушным к ситуации и kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга. Он также сообщил о захвате телебашни: «Сегодня утром противники сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге захватили её. Отчаянные активисты пробрались и прорвались рано утром на сооружение и поднялись на самый верх, где вывесили триколор. Телебашню снесут в субботу утром. С 8 до 10 утра будут перекрыты ближайшие улицы, предположительно в 9 утра прогремит взрыв. Это, пожалуй, самая безумная акция за несколько лет в Екатеринбурге. Как минимум, молодые люди на административку себе уже заработали. К 15:00 шестеро ребят уже спустились с башни. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. Им выписали по 500 рублей штрафа за мелкое хулиганство. Кстати, интересным вопросом задаются горожане: российский триколор-то всё ещё висит на башне. Получается, её взорвут вместе с ним?»

Этот же блогер рассказал непосредственно и о самом взрыве: «Я и многие жители Екатеринбурга сегодня стали свидетелями исторического события — взрыва недостроенной телебашни. Народу собралось немало — вся Плотинка и ближайшая набережная были заняты зрителями. Некоторые даже, далеко не отходя, ловили рыбу в Исети. Зрители „вооружились“ камерами и фотоаппаратами. И вот уже 9:00, а башню не взрывают. Из толпы уже доносятся слова: „Ну вот, обманули, наверное. Пора расходиться, кина не будет“. Но взрыв произошел чуточку позже. Он произошел внизу башни. Все услышали хлопок и башня настала наклоняться. Проезжающие мимо доставали телефоны и снимали падение. А башня продолжала падать про траектории. Кажется, что упала она именно туда, куда планировали. Башня исчезла из виду, но основание осталось. Ну в общем, вот и закончилась история с недостроенной телебашней…

Блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга посмотрел на событие под типичным для него ироничным углом: „После отказа от строительства Храма на воде и снесенной телебашни, наша наемная оппозиция замерла в поиске новых объектов. Возможно, долго ждать не придется. Ибо как выясняется, у протеста против сноса башни подоплека чисто коммерческая, очень многое указывает на организацию информационной истерии компанией Атомстройкомплекс, связанной с бывшим мэром Чернецким. Пушка лазерная (которая проецировала изображение на башню), к примеру, стояла на здании Атомстройкомплекса, ну и других улик немало. Другое дело, что Атомстройкомплекс или их посредники, перегнули палку, пользуясь методами откровенно майданного свойства. Это и попытка организовать палаточный городок, и слаженный прорыв 20 боевиков — „активистов“ сквозь охрану и т.п. Конкретно этим действиям, считаю, должна быть дана должная правовая оценка. Тут не Украина . Отдельный вопрос — истерия на тему сноса башни вида „там будет сдвиг тектонических плит / уничтожит все коммуникации, водопровод, газ, телеграф / она упадет на дома вокруг / снесет цирк / провалится в метро“. Теперь, после того как башню филигранно сложили, все стыдливо молчат, зачем старое вспоминать. Впрочем, провокаторы отличились и так. Сначала гражданин стоявший за кольцом охраны был поражен в ляжку камнем размером с автобус и чудом выжил, вот только камня никто кроме него не видел. Затем наше американско-городское СМИ отличилось статьей о разбитых при сносе башни окнах в здании, да вот незадача, на фотографии сквозь окно видна ЦЕЛАЯ башня 🙂 Никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Теперь истерия нагнетается в другом ключе — городу без башни не жить, власть наплевала на миллиарды людей. Можно порекомендовать лозунг #ВесьМирСНами и #НуЗаметьНасГубернатор. В целом же по итогу башни нет, люди с интересом посмотрели на процесс обрушения и разошлись по своим делам, что лишний раз подтверждает — всем было плевать на этот ржавый бетонный недострой. Город живет и развивается дальше, вне зависимости от истерик и вбросов.

Помимо основной новости, были и другие. Например, тот же zergulio рассказал о юной звезде из Волоколамска , отличившийся своей эксцентричностью: „Юная звезда Сети из Волоколамска собирается разбить на месте проблемного полигона ТБО „Ядрово“ сад. Как рассказала школьница телеканалу 360 , в ходе осмотра свалки она договорилась с заместителем министра экологии Московской области Михаилом Сылкой, что посадит там розы. Пятиклассницу, которая стала звездой Рунета после митинга жителей Волоколамска против свалки (журналисты запечатлели, как девочка сделала угрожающий жест в адрес губернатора области), включили в инициативную группу по решению проблем полигона. Как ранее писало „URA.RU“, сегодня девочка вместе со взрослыми побывала на свалке и ознакомилась с планом ее рекультивации. Жителям показали, как бульдозеры засыпают старую площадку землей, как контролируют ввозимый мусор, какие работы ведутся на новой площадке полигона — она начнет действовать 14 апреля. Девочка в соответствии с традициями ИГИЛ показала, как перерезает горло губернатору Воробьеву, под камеры. После этого ее включают в группу по решению проблем полигона и т.п. Социальный лифт нашей безумной реальности. Умно. Судя по всему, в верхах серьезный кадровый кризис. Людей много, а вот мозгов мало. Чиновники хорошо размножаются, все больше детей и племянников которых надо пристраивать. Итоги таких „пристроев“ в пресс-службы всех уровней мы видим и в скандале со Слуцким, и в Волоколамске, и много где. Отличная работа: там, где можно обойтись просто ремаркой в СМИ, — у нас горят федеральные скандалы“.

Германию, Литву и Челябинец vlad1_74 в эти дни выразил обеспокоенность внешнеполитической обстановкой. Со ссылкой на журнал Times он сообщает: “ США и два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных „московской шпионской сетью“. Беспрецедентная скоординированная акция начнется в понедельник с отзыва посла ЕС на четыре недели. Национальный совет по безопасности Трампа рекомендовал прошлой ночью определиться с количеством высылаемых российских дипломатов в качестве ответа на „атаку в Солсбери“. Тереза Мэй уговорила Францию Ирландию нанести решительный удар по сети российских операций, открытых британской разведкой. 23 марта европейская служба внешних связей уже объявила об отзыве посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера . Также Лондон уже выслал 23 российских дипломата, на что Москва ответила симметрично». Сам блогер так прокомментировал это: «Западом ведётся подготовка к обещанному раскулачиванию российской элиты. Выскажу предположение, почему они это делают не резко, а „тянут кота за хвост“. Они эту корову хотят додоить до конца. Наши то лопухи, сколько бабок бросили, чтобы договориться, и это у них отчасти получилось, санкционный список лиц видимо настолько порядел, что американцам, чтобы восполнить его, осталось взять список должностных лиц правительства, Госдумы и богатеньких из журнала Форбс , тем самым, хоть как-то обосновать своё решение. Видимо такие „договоренности“ им понравились, они решили продлить процесс, тем самым ещё больше финансов вытянуть с нуворишей. Только тогда, когда наши олухи поймут, что их в очередной раз разводят, начнётся конкретное потрошение „заработанного“ и увезённого на Запад. Мы, к сожалению, на этот процесс повлиять не сможем, а жаль, лучше бы эти средства они вложили здесь в страну. Я не вижу другого объяснения, затягивания этого дела. Наверное, всё же есть ещё одно обстоятельство, которое тормозит это. Западные спецслужбы, по-видимому, не всех ещё знают, кого можно ободрать как липку, и наблюдают, кто пытается спасти и вывести награбленное, чтобы окучить максимальное количество „баловней судьбы“. Что думает президент по поводу, что его подданных хотят ограбить из-за него, и как они относятся к причине этого „праздника жизни“. Именно от этого взаимодействия Россия повернётся в ту или иную сторону. Народ своё слово сказал, теперь ответный ход президента».

И напоследок, Rahil_rahlenko из Салехарда поделилась впечатлениями от художественной выставки: «Люблю до одури старших дочек! Такая милота! Обожаю моих малышей! Всегда буду любить их! Интересно, что дочки очень художественные, а я вот в живописи и дизайне абсолютный профан. Зато они почти не читают книг. И не пишут. Слава Богу. Хоть кто-то в этой дурной семейке не пишет. Когда на недавней выставке в МВК Наташа увидела две картины (они под катом), то воскликнула: „Я люблю их!“ „А я люблю муксуна, Наташа! Сфоткай меня рядом с муксунчиком“ — попросила я. Наташа любит что-то странное и даже ужасное. Я люблю понятное и простое. Она сразу восхитилась инсталляцией с яблоком на выставке „Арт-Ямал“. А до меня смысл этого арт-объекта дошёл лишь к вечеру следующего дня, когда я заканчивала статью об этой выставке. То есть до меня смысл доходит не визуально, в предметах, а в словах, которые я вижу на бумаге. Возможно, это последствия того, что я рано научилась читать, да ещё и за 3 дня. С тех пор слова для меня много значат. Зато я могу бесконечно смотреть на бытовые картины. Они так умиротворяют. В МВК выставки оформляют всё лучше и лучше. Это приятно, когда посетителя уважают и стараются для него, создают какие-то интересные решения, за которые глаз цепляется. В Салехарде вошло в моду ходить на выставки в окружной музей. Ах, Салехард! Однажды я покину тебя».

Приятного вам чтения — и побольше солнечных дней!