«Это просто мое мнение»: Елена Бушина объяснила критику в сторону Марины Африкантовой

В недавнем эфире «Дома-2», где собрались бывшие участники знаменитой телестройки, приняла участие и Елена Бушина. Женщина поучаствовала в дискуссии о длительном пребывании на проекте и осудила одну из его действующих участниц за безнравственное поведение.

Елена призналась, что сама на проект попала в 21 год, и если бы ей предложили стать участницей сейчас, она бы ни за что не согласилась, даже если бы была незамужней. По словам Бушиной, она переросла это шоу и в 30 лет там делать нечего. Критике гостьи телешоу подверглась его нынешняя участница Марина Африкантова . Ее обвинили в том, что она имела слишком много партнеров за время пребывания на проекте, как минимум, пятерых, которых насчитала Елена Бушина.

К нападкам Елены присоединилась и Ксения Бородина , которая, по мнению Африкантовой, делала это необъективно, так как Елена ее близкая подруга. В результате девушку довели до слез, однако же второй ведущий Влад Кадони поспешил встать на защиту осуждаемой. После выхода эфира на телеэкраны Елена Бушина решила написать пост, так как начала получать множество негативных комментариев. Она заверила, что не хотела обидеть Марину, а просто сказала правду. «Это просто мое мнение. Нужно было выделить то, что я например осуждаю. Речь шла, в контексте, что пора либо уходить с проекта и строить свою жизнь, либо остановиться на одних отношениях и не менять партнеров по шоу», -написала она.

А недавно и сама Елена Бушина подверглась нападкам со стороны интернет-пользователей. Она продемонстрировала наращенные ресницы, которые посчитали очень неестественными.