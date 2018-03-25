Почему компаниям следует отказаться от огромных офисов, а Джеффу Безосу — вспомнить о его «правиле двух пицц»

Фото: iStock

Когда стартап расширяется, он открывает офис побольше. Когда компания вырастает в гиганта рынка, она строит штаб-квартиру и начинает открывать офисы по всему миру. В прошлом году Amazon объявила о поиске города для открытия HQ2 — второй штаб квартиры, на которую компания готова потратить $5 млрд О том, почему такое решение противоречит принципам основателя компании Джеффа Безоса , пишет VentureBeat.

В Amazon решение объяснили тем, что штаб-квартира в Сиэтле работает на пределе возможностей. В новом гигантском офисе будут работать около 50 тыс. человек, а его площадь будет сопоставима с площадью первой штаб-квартиры. По словам Безоса, компания собирается выбрать город с населением не менее 1 млн человек и нанимать как местных жителей, так и тех, кто готов к переезду.

Стефан Касриэль, CEO компании Upwork, уверен, что штаб-квартиры — устаревший формат, который необходимо переосмыслить. Их появление слишком сильно меняет жизнь города, и не всегда в лучшую сторону, отмечает он. Кроме того, штаб-квартиры часто появляются в прибрежных городах, и это создает заметный дисбаланс — компании игнорируют другие штаты и талантливых специалистов, которые там живут.

По иронии судьбы, пишет Касиэль, в решении этого вопроса стоит ориентироваться на главу Amazon Джеффа Безоса. Руководитель компании, которая собирается открыть еще одну гигантскую штаб квартиру, чаще остальных говорил о том, что маленькие команды работают куда лучше больших. Сам предприниматель называет это «правилом двух пицц».

Согласно «правилу двух пицц», перед тем, как собрать команду для проекта или совещания, необходимо понять, сможете ли вы накормить всех этих людей двумя пиццами. Если да — все правильно. Если двух пицц не хватит и кто-то останется голодным — вы собираетесь пригласить слишком много людей. В Amazon разделяют такой подход: там считают, что небольшая группа сотрудников эффективнее справится с решением проблемы и придумает лучшее решение, которое проще внедрить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отпустите их домой: почему фрилансеры часто превосходят офисных служащих (потому что могут работать в трениках, но это не точно)

К такому же выводу пришел британский психолог Робин Данбар . Изучив самые разные сообщества — от английских деревень 18-го века до современных военных частей — он выяснил, что люди могут эффективно взаимодействовать лишь в группе, где их не больше 150. Именно в таких группах сохраняются персонализированные отношения, а люди стремятся помогать друг другу, писал он.

Стивен Синофски , член правления Andreessen Horowitz и экс-президент одного из подразделений Microsoft , тоже считает, что слишком большие офисы вредят бизнесу. Он посвятил этой проблеме пост в блоге, где указал, что слишком большое число сотрудников приводит к «симуляции работы» и, в некоторых случаях, к разобщению. «Одним из самых больших сюрпризов для большинства стартапов является то, что, как только офис занимает еще один этаж, даже в том же здании, все начинают чувствовать себя по-другому. Как будто существует два разных стартапа», — писал он.

Беларуси. Издание отмечает, что все больше компаний осознают это и отказываются от традиционных подходов. Meet Doist — чилийская компания, разрабатывающая программное обеспечение. Шесть лет назад основатель стартапа Амир Салихефендич понял, что не может найти квалифицированных сотрудников в Чили , и стал искать сотрудников в других странах. Вскоре в команде появились разработчики из Польши

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удаленка на доверии: почему не надо загонять сотрудников в офис

Сегодня в Meet Doist удаленно работают 60 человек из 27 стран, и Салихефендич не планирует менять свой подход к найму сотрудников. Он убежден, что именно разнообразие помогает компании работать эффективно и создавать качественный продукт. Аллан Кристенсен, исполнительный директор, рассказал, что Meet Doist использует онлайн-инструменты, которые позволяют сотрудникам общаться и узнавать друг друга ближе.

По такому пути сегодня идут многие. В прошлом году веб-издатель Automattic закрыл офис в Сан-Франциско , разрешив сотрудникам работать удаленно. На тот момент в компании работали 520 сотрудников, и лишь 30 из них приезжали в офис.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!