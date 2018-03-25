В Челябинске состоялся инструкторско-методический сбор по призыву граждан

Отличившиеся сотрудники призывных комиссий были поощрены грамотами военного комиссара области.

Челябинске состоялся инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий муниципальных образований, начальниками военных комиссариатов городов и районов Челябинской области , а также врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

С докладом об итогах проведения призывной кампании 2017 года выступили военный комиссар области Евгений Роженко, представители органов государственной власти, которые отметили положительные моменты и проблемные вопросы работы призывных комиссий, обратили внимание на обязательное выполнение первоочередных мероприятий при подготовке к весеннему призыву 2018 года. С анализом итогов работы регионального отделения Юнармии за год познакомил участников сбора начальник штаба по Челябинской области Алексей Зязев.