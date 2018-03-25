В Челябинске состоялся инструкторско-методический сбор по призыву граждан 

Отличившиеся сотрудники призывных комиссий были поощрены грамотами военного комиссара области.
В Челябинске состоялся инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий муниципальных образований, начальниками военных комиссариатов городов и районов Челябинской области, а также врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
С докладом об итогах проведения призывной кампании 2017 года выступили военный комиссар области Евгений Роженко, представители органов государственной власти, которые отметили положительные моменты и проблемные вопросы работы призывных комиссий, обратили внимание на обязательное выполнение первоочередных мероприятий при подготовке к весеннему призыву 2018 года. С анализом итогов работы регионального отделения Юнармии за год познакомил участников сбора начальник штаба по Челябинской области Алексей Зязев.
Отличившиеся сотрудники призывных комиссий были поощрены Почетными грамотами Министерства общественной безопасности Челябинской области, грамотами военного комиссара области. По многолетней традиции председатель Совета шефов воинских частей Игорь Михайлов вручил руководителям и работникам военных комиссариатов специальные призы имени Героев Советского Союза, благодарности от Героя России Сергея Зяблова и депутата Государственной Думы России Дмитрия Вяткина, памятные подарки Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.