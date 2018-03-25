Описана доисторическая ящерка с необыкновенно сильными челюстями

Палеонтологи описали новый вид древних рептилий и обнаружили, что у них были осень сильные челюсти. Вероятно, животные питались теми, чей панцирь не могли разгрызть более слабые хищники. Исследование можно найти в журнале Nature Communications.

Череп рептилии был найден еще в 1960 годах на востоке США . Его долгое время изучали, причисляя к родственникам современных гаттерий — крупных ящериц, обитающих на островах Новой Зеландии . Авторы работы просканировали череп с помощью компьютерной томографии и провели 3D-моделирование. В результате им удалось уточнить строение костей черепа и получить основания для выделения рептилии в отдельный вид.

Новый вид получил название Colobops noviportensis. Эти рептилии жили примерно 200 млн лет назад, вместе с ранними динозаврами. По мнению ученых, их сильные челюсти расширяли круг возможных жертв: эти рептилии могли поедать тех, до кого не сумели добраться их более слабые конкуренты.

«Сравнение с современными рептилиями показывает, что у них были необыкновенно хорошо развитые мышцы челюстей, что предполагает очень большую силу укуса, даже по сравнению с разнообразием современных рептилий. Это прекрасное доказательство важности больших и маленьких останков для понимания разнообразия организмов», — прокомментировал один из авторов работы, сотрудник Йельского университета Адам Притчард

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