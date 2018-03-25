Всерьез и надолго: почему выбрать бизнес-партнера важнее, чем жену

Реализовывать стартап значительно проще, когда есть сооснователи-единомышленники. Но к выбору партнеров стоит относиться даже более серьезно, чем к выбору жены: в случае возникновения противоречий уволить партнера не выйдет, а разлад и вовсе способен загубить проект.

Если за дело берутся сильные личности, способные принести каждый со своей стороны нечто уникальное, работать в одном ритме на достижение общих целей — это ваш человек, и шансы на успех вырастают многократно. Надо лишь понимать, что партнер не наемный сотрудник, а полноправный совладелец бизнеса. Отсюда вытекают и критерии, которым должен удовлетворять сооснователь проекта.

Партнер не должен быть «голодным»

Начинающие предприниматели хотят сразу придумать новый продукт и агрессивно продвигать его на рынке, но большие идеи требуют колоссального количества времени и других ресурсов даже для промежуточного результата, и, увы, многие из удачных идей умирают из-за человеческого фактора. Кроме того, разработчику или предпринимателю без автономного источника дохода будет очень сложно заниматься какими-либо крупными проектами, требующими глубокого погружения, так как ему придется выполнять другую работу ради обеспечения бытовых нужд.

Даже если вы придумали быстрореализуемый и высокомаржинальный проект, который должен выстрелить через год, вас ждет проблема обеспечения команды. Как правило, такие проекты рождаются на энтузиазме, талантливые ребята готовы вкалывать круглосуточно, но, к сожалению, через 2-3 месяца у всех начинаются финансовые трудности. Всем нужно есть, оплачивать жилье, развлекаться. И если вы не нашли средств для себя и команды, начнутся всякие «шабашки» на стороне, поиски более «быстрых» проектов, а в худшем случае и увольнения.

Решить эту проблему поможет наличие так называемого пассивного дохода у вас или сооснователя. Это может быть прибыль от сдачи недвижимости, накопления, а также связи. Если же говорить о выборе партнера, то наличие нужных знакомств (с инвесторами, чиновниками) позволит получить деньги на первостепенные расходы и развитие без проблем. Безусловно, наличие денег не может быть определяющим при выборе сооснователя бизнеса, но способно вытянуть сложный проект на стадии становления, так что предпочтение все же следует отдавать партнеру со средствами и связями.

Опыт провалов

Очень часто в стартапы приходят люди с красивыми презентациями, успешными кейсами, но, как правило, они не рассказывают о своем неудачном опыте. Если такого опыта нет, скорее всего, вас вводят в заблуждение, или же сложность успешных проектов не так высока, как ее вам представляют. Проблемы есть всегда! Даже если есть суперталантливая и ответственная команда, невозможно предусмотреть все.

Будем честны: даже у известных в мире бизнесменов и предпринимателей были провальные проекты, которые в конечном итоге становились основой для успеха и движения вперед. Именно это и отличает нацеленного на достижение успеха предпринимателя от лузера — умение учесть свои ошибки и пойти дальше, создав более прибыльный бизнес. Ярким примером здесь является Билл Гейтс . На заре своей молодости вместе с Полом Алленом Полом Гилбертом он организовал компанию Traf-O-Data, занимавшуюся программированием дорожных счетчиков и светофоров. Проект провалился, но, как признавал сам Гейтс, стал уроком на будущее и основой для создания Microsoft

Был и у нас печальный период, когда мы разрабатывали технически очень сложно реализуемую игру. Казалось, что продумали все до мелочей, у нас ее уже хотели выкупить, даже не видя скриншотов и демо-версии. Мы верили в проект и его успешность. Но когда дошли до создания боевой версии, игра начала притормаживать. Продать продукт не вышло, так как мы не хотели терять лицо. Год времени, год выплаты зарплат — кто виноват? На мой взгляд, никто. Если вы создаете, что-то новое, проблемы будут. Причем такие, с которыми никто не сталкивался до вас, и к ним нужно быть готовыми, сделать нужные выводы и пойти дальше, а не посыпать голову пеплом.

Никаких «отличников»

Ничего не имею против умных и талантливых людей, но опыт показывает, когда человек пытается быть лучшим во всем, то закрывает для себя огромную часть профессионального навыка в чем-либо. Предприниматели часто думают, если им достался талантливый специалист, то он талантлив во всем, а вам очень повезло заполучить его в команду. Но вы заблуждаетесь. Никогда не поверю, что первоклассный математик также горячо может любить макраме или блестяще разбираться в археологии. Может, пример и не самый удачный, но факт: люди-энциклопедии не смогут помочь в сложный момент, они не гибкие. Такие приведут вам тысячу аргументов, почему не согласны, и даже напишут бизнес-план с подробной road map, но вы все равно не получите от них реального решения проблемы. Иначе говоря, количество знаний — не показатель возможностей.

Мой одноклассник с золотой медалью, кандидатской степенью и прочими успехами, предложил мне в свое время создать портал для оказания услуг по решению студенческих заданий, дипломов и т.д. Старая идея, но он обещал абсолютное качество и команду, а также цены, способные похоронить конкурентов. На стадии создания бизнес-стратегии мы получили бюджет, который пугал не только меня, но и исполнителя, потому что это было дико дорого. На выходе получилось, что окупаемость проекта — более двух лет, при этом маржинальность не позволяла ждать столько времени. Мы разошлись. Прошло много лет, а моего одноклассника до сих пор не покидает мысль создать такой проект, хотя он видел и цифры, и перспективы.

Наглость превыше всего

Решительность и храбрость в ведении бизнеса — неотъемлемая черта характера любого успешного предпринимателя. В разумных пределах игра не по правилам (например, заимствовать что-то у конкурентов) приносит свои плоды. Так, компания Avis, будучи вторым по масштабам прокатчиком на рынке США после Hertz, в свое время выпустила рекламную кампанию: «Мы вторые, значит мы стараемся больше». Ход на грани, но он выстрелил! Пока все соревнуются, у кого выносливее лошадь, ты изобретаешь автомобиль. Или все совершенствуют кнопочную клавиатуру на мобильном устройстве, а ты придумываешь телефон без кнопок.

Здесь же уместно вспомнить о «Стратегии голубых океанов». В алых океанах границы отрасли определены и согласованы, а правила конкуренции всем известны. В них задачей компаний является превосходство над соперниками, чтобы перетянуть на себя большую часть спроса. Со временем на рынке становится теснее, возможности для роста и получения прибыли сокращаются, продукция превращается в ширпотреб, а конкуренты режут друг другу глотки, заливая океан алой кровью. Голубые океаны являются нетронутыми участками рынка, в них конкуренция никому не грозит, они дают возможности расти и получать прибыль, но для освоения требуют творческого подхода. Как правило, большинство голубых океанов возникает внутри алых, что раздвигает границы отрасли, но часть голубых океанов создается за пределами границ.

Стоит внимательно исследовать пространство между сферами, как правило, там как раз и можно создать голубой океан. Примером служит легендарный цирк Cirque de Soleil, который взял все лучшее из цирка и театра и создал новое пространство вне конкуренции. Проект, кстати, один из крупнейших по обороту в Канаде и мире.

Такие разные, и все-таки вместе

При поиске партнера смотрите на то, как он будет вас дополнять, чтобы не конкурировать по каким-то личностным качествам. Важно мыслить с партнером по-разному, вы не должны быть одинаковыми, а, наоборот, дополнять друг друга: кто-то из вас должен быть системой, а кто-то — идеей.

Важность этого момента можно понять на примере нашумевшего конфликта Абрамовича и Березовского. Из-за разности характеров конфликт затянулся на очень долгое время. Березовский предстает в образе некоего мистификатора, удачливого авантюриста и, если хотите, злого гения российского бизнеса. Также у него есть любовь к саморекламе, стремление подчеркнуть свой политический вес. Абрамович же выступает его антиподом: закрытый, немногословный, живущий по принципу «деньги любят тишину». Объединяет их лишь авантюризм, любовь к деньгам и желание разбогатеть.

Что касается личного опыта, то у меня был партнер, который занимался производством бескислотного картона в Иваново. К моменту нашего сотрудничества я уже более пяти лет работал в IT, а он построил далеко не один цех. Казалось бы, что у нас может быть общего? И все же абсолютно разный подход к бизнесу и взгляды привели нас к одному из лучших симбиозов. Там где я говорил: покупаем, он настаивал — давай сделаем сами. Там где я видел проблему, Андрей видел плацдарм для развития бизнеса.

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