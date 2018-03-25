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Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку
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Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
У Международного кредитного бюро, сокращенно МКБ, пенсионерка Светлана Блинова хотела занять всего 50 тысяч рублей, а осталась без целой квартиры. Говорит, что документы подписывала под диктовку. Отчаявшись, она вместе с десятками пострадавших от МКБ, объявила голодовку.
Несколько бутылок воды на всех, спят на полу и стараются меньше двигаться. Голодают дома у актера Сергея Фролова — его мать тоже взяла кредит в МКБ и лишилась квартиры. «Мы требуем наложения ареста на наши квартиры и прекращения выселения граждан незаконным образом», — заявил актер.
У подъезда дежурит скорая помощь, врачи время от времени поднимаются на этаж — осмотреть людей. Две женщины к концу недели сильно ослабели, кружится голова, они почти не встают с постели.
Пострадавших сотни. Понадобились деньги, но большинство — пенсионеры — кредиты в банках получить не могли. Зато в МКБ предлагали любые деньги под небольшой процент.
Татьяна Захарова думала, что подписывает договор займа, а на самом деле — дарственную на жилье. Новый собственник выставил женщину за дверь.
Марине Викул обещали кредит вообще без процентов. На радостях, не читая, пенсионерка подписала договор и не знала, что на самом деле взяла деньги под 800 процентов годовых. «Сумму в то время они нам поставили 4 миллиона 900 тысяч, затем мы приходим, и они говорят, что мы злостные неплательщики и, значит, неустойки, штрафы — 80 тысяч долларов», — рассказывает пострадавшая.
Попытка штурма офиса Международного кредитного бюро обманутым клиентам не помогла — аферисты просто не открыли дверь. Все они — граждане Латвии, оттачивали криминальный талант в Риге. Но там полиция быстро свернула кредитную лавочку. Здесь полиция их ни разу не задержала.
"Действуют нагло, дерзко, на протяжении длительного времени на территории города Москвы, а мы, власть, не можем пресечь эти действия", — говорит депутат Мосгордумы Александр Семенников.
Депутаты в очередной раз выслушали пострадавших, высказали моральную поддержку и уехали. Неудивительно, что мошенники действуют нагло и дерзко, если представители власти ведут себя как штатные психологи, а полицейские следят только за тем, чтобы не было драки.
"Умышленно преступная команда выводится из-под уголовно-правовой квалификации. У нас люди становятся бездомными, скатываются по социальной лестнице целые семьи с детьми", — возмущена Елена Моставичене, комиссар «Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства».
На этой неделе суд выселил из квартиры Светлану Подбельскую. Клиенты МКБ проигрывают процессы. Договоры, пусть и подложные, все они подписывали сами, и доказать обман не могут.
"Можно было бы избежать подобных последствий, если бы люди хотя бы удосужились прочитать все, что они подписывали", — говорит адвокат Анатолий Кучерена. Другие эксперты считают, что простодушие людей — не оправдание для обманщиков.
Единственное, что успокаивает правозащитников, — после серии сюжетов в программе «Вести. Москва» аферисты закрыли офис и затаились. Но под какой вывеской они снова вынырнут, никто не знает. Тем более, что полиция их и не ищет.
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