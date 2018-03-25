В Самаре хотят развивать квартал в границах Павлова, Вольской и Краснодонской

Городские власти намерены развивать застроенные территории в Промышленном районе Самары в границах улиц Вольской, Кранодонской и переулка Юрия Павлова

Компанию, которая будет этим заниматься, выберут с помощью аукциона.

Территория, которую предполагается развивать

Об этом говорится в распоряжении главы самарского департамента градостроительства Елены Бондаренко

— Компания, которая выиграет конкурс, заключит с департаментом договор о развитии застроенных территорий, — уточнили в ведомстве.

Развитие застроенных территорий это такой способ застройки, когда застройщик/инвестор берет на себя обязательство расслелить, снести или реконструировать дома, признанные аварийными или включенными в соответствующимие адресные программы. Взамен представители бизнеса получают право строить на освобожденной площади.

Сейчас здесь расположены двухэтажные жилые дома.

Детали и сроки каких-либо работ на этой территории в мэрии пока не сообщают. Сам аукцион состоится 16 апреля.