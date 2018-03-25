Ещё
В Самаре хотят развивать квартал в границах Павлова, Вольской и Краснодонской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре хотят развивать квартал в границах Павлова, Вольской и Краснодонской 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Городские власти намерены развивать застроенные территории в Промышленном районе Самары в границах улиц Вольской, Кранодонской и переулка Юрия Павлова.
Компанию, которая будет этим заниматься, выберут с помощью аукциона.
Территория, которую предполагается развивать
Об этом говорится в распоряжении главы самарского департамента градостроительства Елены Бондаренко.
— Компания, которая выиграет конкурс, заключит с департаментом договор о развитии застроенных территорий, — уточнили в ведомстве.
Развитие застроенных территорий это такой способ застройки, когда застройщик/инвестор берет на себя обязательство расслелить, снести или реконструировать дома, признанные аварийными или включенными в соответствующимие адресные программы. Взамен представители бизнеса получают право строить на освобожденной площади.
Сейчас здесь расположены двухэтажные жилые дома.
Детали и сроки каких-либо работ на этой территории в мэрии пока не сообщают. Сам аукцион состоится 16 апреля.
63.ru: последние новости
В Самарской области «Почта России» займется курьерской доставкой «Я психану сейчас!»: самарская поэтесса написала стих об отключении света в Крутых Ключах На пересечении 5-ой просеки и улицы Солнечной установят светофоры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России609
Британии предложили войти в состав РФ89
Москвичей предупредили об опасности1
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове36
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение