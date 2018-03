Амаль и Джордж Клуни, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Риз Уизерспун и другие приняли участие в «Марше за наши жизни»

Амаль и Джордж КлуниНекоторые звезды не просто вышли на улицы городов, но и выступили с очень эмоциональными речами, а также исполнили со сцены свои композиции. «Больше никогда» — гласил плакат Майли Сайрус , которая выступила против свободного владения оружием в США. Эти люди, семьи и дети достаточно пострадали. Сегодня мы участвуем в марше за наши жизни. Я больше не хочу просто делать публикации в своем Instagram. Я хочу принимать участие в переменах, быть частью этого, — написала в Instagram Селена Гомес.

Оливия Уайлд Организаторами этого марша стали ученики школы в Паркленде, где в результате стрельбы, которую 14 февраля открыл19-летний Николас Круз , погибли 17 человек. Выйдя на улицы, участники марша таким образом обратились к правительству США, с тем чтобы оно приняло закон, запрещающий продажу боевого оружия.

