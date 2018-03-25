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Амаль и Джордж Клуни, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Риз Уизерспун и другие приняли участие в «Марше за наши жизни»
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Амаль и Джордж Клуни, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Риз Уизерспун и другие приняли участие в «Марше за наши жизни» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Лора Дерн и Риз Уизерспун В субботу, 24 марта, во многих крупных американских городах прошли марши, получившие название March For Our Lives (в переводе с английского «марш за наши жизни». — Прим. ред.). Вышедшие на улицы сотни тысяч американцев выступали за ограничение оборота оружия в США. К ним присоединились и многие знаменитости, среди которых были Ким Кардашьян и Канье Уэст, Амаль и Джордж Клуни, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Риз Уизерспун и многие другие.
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Амаль и Джордж КлуниНекоторые звезды не просто вышли на улицы городов, но и выступили с очень эмоциональными речами, а также исполнили со сцены свои композиции. «Больше никогда» — гласил плакат Майли Сайрус, которая выступила против свободного владения оружием в США. Эти люди, семьи и дети достаточно пострадали. Сегодня мы участвуем в марше за наши жизни. Я больше не хочу просто делать публикации в своем Instagram. Я хочу принимать участие в переменах, быть частью этого, — написала в Instagram Селена Гомес.
Майли Сайрус
Рита Ора
Оливия Уайлд Организаторами этого марша стали ученики школы в Паркленде, где в результате стрельбы, которую 14 февраля открыл19-летний Николас Круз, погибли 17 человек. Выйдя на улицы, участники марша таким образом обратились к правительству США, с тем чтобы оно приняло закон, запрещающий продажу боевого оружия.
Джейден Смит, Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин
Шер  Пол Маккартни
Джулианна Мур
Эми Шумер
Деми Ловато
Джимми Фэллон и Дэннис Родман
Коммон и Дженнифер Хадсон
Шарлиз Терон
Кайя Гербер
Селена Гомес
DISARM HATE #marchforourlives Live from downtown LA @chnlkindness A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Mar 24, 2018 at 10:49am PDT  We say #BeKind and Channel Kindness! #Marchforourlives #march4ourlives @chnlkindness A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Mar 24, 2018 at 12:09pm PDT
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