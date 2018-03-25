Губернатор Петербурга поздравил актёра Николая Поздеева с юбилеем 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил заслуженного артиста России, актёра Театра эстрады имени Аркадия Райкина Николая Поздеева с 60-летием, сообщает Nation News. «Многогранный актёр, несравненный конферансье, Вы всегда дарите людям праздник, полный искромётных шуток и блестящей импровизации», — заявил Полтавченко в телеграмме, опубликованной на сайте городской администрации.
Как отметил губернатор, участие Поздеева неизменно гарантирует успех любому концерту и телепередаче.
Полтавченко пожелал артисту здоровья, благополучия, новых успехов на сцене и в жизни, передаёт ФАН.
Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал о режиссёре Александре Павловском, с которым работал в комедиях «Ребёнок к ноябрю» и «Зефир в шоколаде».