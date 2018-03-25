Губернатор Петербурга поздравил актёра Николая Поздеева с юбилеем

Как отметил губернатор, участие Поздеева неизменно гарантирует успех любому концерту и телепередаче.

Полтавченко пожелал артисту здоровья, благополучия, новых успехов на сцене и в жизни, передаёт ФАН.