Известный политолог Сергей Марков заявил о том, что в юности подвергся сексуальным домогательствам со стороны высокопоставленного члена КПСС

Сергей Марков , известный политолог, регулярно участвующий в политических ток-шоу, заявил изданию The Daily Beast, что очень понимает жертв сексуальных домогательств, поскольку и сам в юности подвергался им.

Марков рассказал, что еще в советское время, когда он изучал философию в университете, им очень заинтересовался высокопоставленный член КПСС

Под предлогом показа секретных документов польского профсоюза «Солидарность» «член» заманил доверчивого Маркова к себе на дачу. Как только студент приехал, он начал приставать к нему, настойчиво предлагая заняться однополой «любовью».

По словам Маркова, он очень испугался, но ответил отказом. В статье The Daily Beast говорится, что, вернувшись домой, будущий политолог лег в постель и «долго не мог заснуть, парализованный страхом».

В Сети уже обсуждают признания Сергея Маркова. Главный вопрос, который мучает пользователей, — действительно ли он смог отказать высокопоставленному члену КПСС, или же между ними все-таки что-то было.