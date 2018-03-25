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Известный политолог Сергей Марков заявил о том, что в юности подвергся сексуальным домогательствам со стороны высокопоставленного члена КПСС
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Известный политолог Сергей Марков заявил о том, что в юности подвергся сексуальным домогательствам со стороны высокопоставленного члена КПСС 

Интересант 2 часа назад
Сергей Марков, известный политолог, регулярно участвующий в политических ток-шоу, заявил изданию The Daily Beast, что очень понимает жертв сексуальных домогательств, поскольку и сам в юности подвергался им.
Марков рассказал, что еще в советское время, когда он изучал философию в университете, им очень заинтересовался высокопоставленный член КПСС.
Под предлогом показа секретных документов польского профсоюза «Солидарность» «член» заманил доверчивого Маркова к себе на дачу. Как только студент приехал, он начал приставать к нему, настойчиво предлагая заняться однополой «любовью».
По словам Маркова, он очень испугался, но ответил отказом. В статье The Daily Beast говорится, что, вернувшись домой, будущий политолог лег в постель и «долго не мог заснуть, парализованный страхом».
В Сети уже обсуждают признания Сергея Маркова. Главный вопрос, который мучает пользователей, — действительно ли он смог отказать высокопоставленному члену КПСС, или же между ними все-таки что-то было.
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