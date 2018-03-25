Знаменитый путешественник Павел Конюхов рассказал, почему переехал в Воронежскую область 

В Воронеже прошла презентация книги «Братья Конюховы».
В субботу в одном из книжных магазинов состоялась встреча известного путешественника Павла Конюхова с воронежцами. Мероприятие было посвящено выходу книги, в которой представлены иллюстрации из жизни двух братьев, совершивших самые невероятные походы по миру. Зал, где происходило общение, не смог вместить всех желающих так, чтобы главного героя было видно всем — так много людей пришло увидеть и услышать человека, который преодолел невероятное количество сложностей во время своих странствий. Павлу Филипповичу помогал представлять книгу известный общественный деятель Николай Сапелкин, который, казалось, помнил некоторые факты из биографии семьи Конюховых лучше, чем её представитель. Отвечая на вопросы аудитории, Павел рассказал, что на шестом десятке лет стал задумываться, где следует найти постоянное место жительства. Он присматривал его в центральной части России, и когда в Воронеж переехал и пожил некоторое время один из его родственников, было принято решение присмотреться к нашему региону. Семье Конюховых понравилось и в столице Черноземья, и в её округе. В итоге выбор пал на село Девица, Семилукского района. Из ответов на вопросы можно было так же узнать, что счастье для Павла Филипповича заключается уже в том, что он жив. Что человек, который отправляется на сложное испытание без страха — слаб умом. И что единственное, что хранится у него из путешествий — зуб мамонта из Владивостока. Фото — Никита Пауков и сообщество активного отдыха «Робинзоны».