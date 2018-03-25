Ещё
Умер главный редактор «Калужской недели» Владимир Красников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер главный редактор «Калужской недели» Владимир Красников 

Калуга 24 44 минуты назад
Фото: Калуга 24
В ночь на 25 марта скоропостижно скончался главный редактор газеты «Калужской недели» и руководитель пресс-службы городской управы Калуги Владимир Красников. Во сне у него остановилось сердце. 20 марта Владимиру Красникову исполнилось 46 лет. Он — выпускник исторического факультета Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского (ныне — Институт истории и права КГУ имени Циолковского). Работал в нескольких печатных изданиях Калуги, в конце 90-х годов занимал должность главного редактора «Калужского перекрестка». У Владимира остались жена и дочь. Редакция «Калуги 24» приносит соболезнования родным и близким Владимира Красникова. Похороны состоятся 27 марта на Трифоновском кладбище.
Калуга 24: последние новости
Количество ломбардов сократилось на четверть Калужские рыбаки попросили перенести границы Калужская область заняла третье место в ЦФО по уровню явки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России408
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО232
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете106
ИГ устроило внезапную атаку71
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель390
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение