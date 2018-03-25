Умер главный редактор «Калужской недели» Владимир Красников 

В ночь на 25 марта скоропостижно скончался главный редактор газеты «Калужской недели» и руководитель пресс-службы городской управы Калуги Владимир Красников. Во сне у него остановилось сердце. 20 марта Владимиру Красникову исполнилось 46 лет. Он — выпускник исторического факультета Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского (ныне — Институт истории и права КГУ имени Циолковского). Работал в нескольких печатных изданиях Калуги, в конце 90-х годов занимал должность главного редактора «Калужского перекрестка». У Владимира остались жена и дочь. Редакция «Калуги 24» приносит соболезнования родным и близким Владимира Красникова. Похороны состоятся 27 марта на Трифоновском кладбище.