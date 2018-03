Смерть Mossack Fonseca: почему компания не пережила «панамский скандал» 

Как это было?

В апреле 2016 года разразился так называемый «панамский скандал», причиной которого стала публикация конфиденциальных документов клиентов компании «Mossack Fonseca». Причём в числе опубликованных оказались не только регистрационные документы, подтверждающие владение офшорными компаниями, но, что самое неприятное для бенефициаров офшоров, финансовые документы их компаний, раскрывающие финансовые схемы и потоки. Всего в документах фигурировали 72 бывших и нынешних глав различных государств, а также многие известные политики и бизнесмены.

Постепенно Mossack Fonseca становилась одной из самых востребованных в своём сегменте и начала выходить на новые рынки. Так в 1987 году компания стала первым панамским регистратором, который открыл филиал на BVI (Британских Виргинских островах) в период их становления как офшора. Сейчас более половины компаний, созданных при участии Mossack Fonseca, зарегистрированы именно на BVI.

Mossack Fonseca не только регистрировала офшорные компании, но и оказывала клиентам услуги по финансовому сопровождению, конечно, сохраняя все операции в тайне. Судя по результатам опубликованных журналистских расследований, регистратор работал не только с рядовым бизнес-сообществом, но и не стеснялся обслуживать клиентов, которым, например, по долгу службы запрещено иметь иностранные компании, в том числе с главами государств и их окружением. В числе клиентов Mossack Fonseca оказались даже откровенные преступники, причастные к террористической деятельности, наркоторговле и другим правонарушениям.

Хроника падения

В ноябре 2016 года финансовый регулятор Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission, FSC) оштрафовал местный филиал Mossack Fonseca на $440 000 за нарушения, связанные с контролем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также нарушения процедуры KYC (идентификация клиента). Через три месяца, феврале 2017 года, в Панаме были задержаны основатели компании — Рамон Фонсека и Юрген Моссака, прошли обыски в их центральном офисе.

Конечно, клиенты компании не могли не испытывать колоссальный стресс от происходящего. Российские консультанты, работающие с клиентами, активно пользующимися на совершенно законных основаниях офшорами, до сих пор слышат не самые лестные отзывы о работе Mossack Fonseca. А в 2016-2017 годах клиенты, напуганные шумихой вокруг регистратора, потеряли еще и некогда довольно качественный сервис, поэтому совершенно закономерно стали уходить в другие компании. Потеря репутации породила дальнейший финансовый кризис в компании

Что же дальше?

Очевидно, оставшиеся уже немногочисленные клиенты Mossack Fonseca будут «подобраны» другими провайдерами, предоставляющими офшорный сервис. Рынок не терпит вакуума, и спрос всегда найдёт своё предложение.

История Mossack Fonseca — пример того, как уже нельзя вести бизнес, учитывая современные тенденции и реалии, тем более если вы предоставляете международный клиентский сервис. Компании, аналогичные Mossack Fonseca, скорее всего ждет та же участь. Мы наблюдаем такие тенденции, они происходят на наших глазах уже сейчас. Нужно понимать, что офшор — это законный инструмент, который помогает решать вполне конкретные задачи, подчас совершенно не связанные с налоговыми «оптимизациями». Вопрос в его применении.

Прогноз таков: на рынке останутся самые «осторожные» компании, предоставляющие чистый, прозрачный для регуляторов международный коммерческий сервис. Эти компании должны успевать самым тщательным образом отслеживать бурно меняющиеся законодательства стран, входящих в круг их интересов. Как показала история с Mossack Fonseca, малейшая слабина, неосмотрительность, сейчас могут стоить не только репутации, но и бизнеса в целом.

Новый тренд — глобальная прозрачность: двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, FATF — Financial Action Task Force (ФАТФ — группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), OECD -Organization for Economic Co-operation and Development ( ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития), CRS — Common Reporting Standard (общие стандарты обмена), FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act (американский закон о налогообложении иностранных счетов), требования ЕС по раскрытию реестров бенефициаров, устоявшийся тренд на усиление ответственности (включая персональную уголовную) за намеренное/случайное сокрытие информации ответственными сотрудниками финансовой сферы.