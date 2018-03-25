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Северодвинский кинотеатр «Родина» станет очередным «Магнитом»
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Северодвинский кинотеатр «Родина» станет очередным «Магнитом» 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Северодвинский кинотеатр «Родина» на проспекте Ленина в скором времени превратится в очередной продуктовый магазин «Магнит». Об этом в социальных сетях сообщил известный северодвинский журналист и фотограф Олег Кулешов.
«Не «Пятёрочка», но тоже очередная пошлятина, которое визуально поганит Северодвинск своими бело-красными вывесками», — пишет Олег.
Отметим, что историческое здание кинотеатра было закрыто на ремонт в конце 2017 года. С 2003 года он находился в аренде и собственности компании ООО «Модерн-медиа».
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