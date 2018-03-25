Северодвинский кинотеатр «Родина» станет очередным «Магнитом»

Северодвинский кинотеатр «Родина» на проспекте Ленина в скором времени превратится в очередной продуктовый магазин «Магнит» . Об этом в социальных сетях сообщил известный северодвинский журналист и фотограф Олег Кулешов

«Не «Пятёрочка», но тоже очередная пошлятина, которое визуально поганит Северодвинск своими бело-красными вывесками», — пишет Олег.

Отметим, что историческое здание кинотеатра было закрыто на ремонт в конце 2017 года. С 2003 года он находился в аренде и собственности компании ООО «Модерн-медиа».