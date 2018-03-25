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Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки
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Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Известный телеведущий Юрий Николаев и его жена Элеонора стали гостями передачи «Сегодня вечером» на Первом канале. Пышная грудь супруги онкобольного артиста восхитила Сеть.
Участники популярной программы вспоминали проект «Утренняя звезда», ведущим которого был Николаев. Многие телезрители обратили внимание на несколько вызывающий вид его 66-летней жены.
Элеонора выбрала достаточно узкую блузку для эфира. Пышная грудь супруги ведущего буквально выпрыгивала наружу. Образ жены Николаева вызвал восхищение у многих мужчин и зависть у некоторых обладательниц не таких ярких внешних данных.
"Видали грудь жены Николаева? Она просто рвалась наружу! Наверняка Меньшова обзавидовалась", — пишет один из пользователей на личной странице Галкина в Instagram. Ведущий эту реплику никак не прокомментировал.
Напомним, что передача «Утренняя звезда» Юрия Николаева стала стартом карьеры многих популярных исполнителей. В рамках конкурса, который придумал журналист, дебютировали на сцене Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Началова и многие другие артисты.
Николаев признался, что программа появилась во многом благодаря его жене. Супругу он называет ангелом-хранителем.
Единственное, о чем сожалеет журналист — отсутствие потомства. «Но увы, у нас нет детей. Трагедия. Боль», — заявил он во время записи передачи.
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